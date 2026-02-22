Tabipler Birliği üyesi olmadıkları halde evlerinde botoks işlemelerinde kullanılan malzeme bulunan iki kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da polis tarafından T.E.(E-44) ve N.E’nin (K-41) evinde yapılan aramada, Tabipler Birliği’ne üye olmadıkları halde botoks işleminde kullanılan 2 botoks çözeltisi, 2 dolgu ilacı, 2 gençlik aşısı, gençlik ilacı, 11 serum suyu ve 3 uyuşturma spreyi bulundu.

Polis basın bültenine göre, dün meydana gelen olayla ilgili bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Gazimağusa’da motosiklet hırsızlığı

Gazimağusa’da dün, bir bahis salonunun ön kısmındaki kaldırımda, kontak anahtarları üzerinde bırakılan motosiklet, zanlı K.E.(E-40) tarafından mal sahibinden izinsiz alınıp kullanılmak suretiyle çalındı. Olayla ilgili söz konusu şahıs tutuklanırken, bahse konu motosiklet bulunarak emare olarak alındı.

- İkamet izinsiz altı kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen altı kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.