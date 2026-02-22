Başbakan Ünal Üstel, gençlere yönelik 4’üncü İlk Evim Kredi Paketi için başvuruların 23 Şubat’ta başlayacağını duyurdu.

Üstel, daha önce uygulanan kredi paketlerinden yararlanamayan ve ilk kez konut sahibi olacak gençlere yönelik hazırlanan yeni paketin, gençlerin ülkede yuva kurmasını desteklemeyi hedeflediğini belirtti.

Açıklamaya göre, krediden; KKTC sınırları içinde, kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları adına kayıtlı evi bulunmayan ve hane geliri 300 bin TL’yi geçmeyen KKTC vatandaşları yararlanabilecek. Kredi koşulları arasında “azami 120 ay vade, aylık eşit taksit, en fazla 3,3 milyon TL kredi, konut değerinin azami yüzde 80’i ve aylık yüzde 1,75 faiz oranı” yer aldı.

Faiz dışında komisyon veya masraf alınmayacak uygulamada, tapuda alım, satış ve ipotek işlemlerinde, vergi, resim ve harç muafiyeti uygulanacak.

Başvuruda bulunabilecek bankalar şu şekilde:

“Akfinans Bank Ltd., Albank Ltd., Asbank Ltd., Creditwest Bank Ltd., Universal Bank Ltd., K. Vakıflar Bankası Ltd., K. T. Koop. Merkez Bankası Ltd., Limasol Türk Koop. Bankası Ltd., Novabank Ltd., K. İktisat Bankası Ltd., T. Halk Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türk Bankası Ltd., T. İş Bankası A.Ş., Yakın Doğu Bank Ltd., K. Kapitalbank Ltd.”

- “İlk evim paketleriyle bugüne kadar 1 milyar 580 milyon TL düşük faizli kredi kullandırıldı”

Başbakan Ünal Üstel, açıklamasında, hükümete geldikleri günden bu yana gençlerin kendi topraklarında yaşam kurabilmesi için çeşitli adımlar attıklarını kaydederek, bu çerçevede 2023 yılında İlk Evim Kredi Paketi’ni başlattıklarını, 2024 ve 2025 yıllarında da ikinci ve üçüncü paketleri devreye koyduklarını ifade etti.

Üstel, bu üç paket kapsamında toplam 1 milyar 580 milyon TL düşük faizli ve 10 yıl vadeli kredi kullandırıldığına dikkat çekerek, söz konusu kredilerle 926 konut alındığını kaydetti.

“Bu, gençlere desteği lafta bırakmayan, hayata geçiren bir anlayıştır. Bu, gençlerimizin ülkelerine kök salmaları adına açık bir destek iradesidir. Bu, göçü azaltma kararlılığıdır.” diyen Üstel, devletin bu paketle yalnızca kredi imkanı sunmadığını, aynı zamanda gençlerin konut edinme sürecindeki mali yükünü azaltacak ve işlemleri kolaylaştıracak düzenlemeleri de hayata geçirdiğini ifade etti. Başbakan Üstel, kredi paketinin gençlere hayırlı olmasını diledi.

- “Laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz”

Hükümetin ilklere imza atmaya devam ettiğini belirten Başbakan Üstel, sosyal konut projelerinin yıllar sonra yeniden başlatıldığını, kırsal kesim arsalarına yönelik altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve yeni kırsal kesim arsalarının dağıtıldığını kaydetti.

Ülke genelinde yarım kalan projelerin tamamlandığını ve yeni projelerin başlatıldığını belirtten Üstel, “Yolları tamamlıyoruz. Hastaneleri açmaya başlıyoruz. Okul projelerini hızla bitiriyoruz. Enerji yatırımlarına devam ediyoruz. Dijital altyapı yatırımlarını sürdürüyoruz. Sporda önemli tesis yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Reformlar yapıyoruz, yasaları güncelliyoruz. Özetle; laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz.” dedi.