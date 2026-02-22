Girne’de, bu sabahın erken saatlerinde iki aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, sürücü Samet Aslan (E-25), yönetimindeki UT 633 plakalı araçla seyrettiği sırada sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Baran Baran (E-24) yönetimindeki UD 365 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışma oldu. Çarpışmanın etkisiyle savrulan UT 633 plakalı araç, yoldan çıkarak zeytin ağacına da çarpıp durdu.

Kazada yaralanan UT 633 plakalı araç sürücüsü Samet Aslan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.