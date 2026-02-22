Trafik denetimlerinde 13’ü alkollü 370 sürücü rapor edildi, 30 araç trafikten men edildi.

Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 335 araç sürücüsü kontrol edildi. Rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılan 370 sürücünün suçları şu şekilde açıklandı:

“241 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4 sigortasız araç kullanmak, 3 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1 muayenesiz araç kullanmak, 16 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2 kamu taşıma işletme izinsiz yolcu taşımak, 17 trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1 elektrikli scooter kullanmak, 1 polisin dur emrine uymamak ve 63 diğer trafik suçları.”