Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bugün Girne Kaymakamlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Sorumlusu Haydar Dolmacı’nın yaptığı kısa açıklamada, yapacakları basın açıklamasında her yıl olduğu gibi şiddet mağduru kadınlar için talepleri olduğunu söyledi.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, 25 Kasım basın açıklamasını Pınar Piro okudu. KKTC’de kadına yönelik şiddet vakalarında somut verilere dayalı belirgin artışa tanıklık edildiği belirtilen açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü’nün (PGM) yaptığı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs’ta 1 Ocak – 21 Kasım 2023 tarihleri arasında, toplam 831 kadına yönelik şiddet vakası tespit edildiği kaydedildi.

“Eşit işe eşit ücret” ile “özel sektöre sendika", kadın yıpranma payının geri getirilmesi taleplerine de yer verilen açıklamada, tüm ilçelerde Polis Şiddete Müdahale Biriminin etkin başvuru alacak şekilde yapılandırılması ve her bölgeye şiddet önleme merkezlerinin hayata geçirilmesinin önemine de vurgu yapıldı.