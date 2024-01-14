Bağımsızlık Yolu, İngiltere ve ABD’nin, Yemen Husi yönetimi bölgesine yönelik hava ve deniz saldırısını ve bu saldırıda Kıbrıs’tan Ağrotur Üssü’nden savaş uçaklarının da kullanılmasını kınadı.

Partiden yapılan açıklamada “Kıbrıs sizin haksız ve gayrimeşru savaşınızın üssü değil ada halklarının yaşam alanıdır” denilerek İsrail ve Yemen halklarıyla dayanışma belirtildi ve İngiltere’nin Kıbrıs’tan çıkması istendi.

Husilerin Filistin halkıyla dayanışmak için Kızıldeniz’de ticareti sekteye uğratan girişimleri gerekçe gösterilerek 11 Ocak gecesi İngiltere ve ABD’nin Yemen’in Husi yönetimi bölgesine hava ve deniz saldırısı düzenlediği hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:

“Bu saldırılar Ortadoğu’da emperyal saldırganlığın en ciddi yıkımlardan birini yarattığı ve 400 bine yakın kişinin hali hazırda hayatını kaybettiği Yemen’de daha fazla kan ve gözyaşı dışında bir şey getirmeyecek, bölgemizdeki gerilimleri de arttıracaktır.

Gerçekleştirilen koordineli saldırılara Kıbrıs’tan Ağrotur İngiliz Üssü’nden kalkış yapan 4 Typhoon savaş uçağı da katılmıştır. Böylece adamız bölgesel bir emperyal saldırganlığın ve bölgesel çatışmanın parçası haline getirilmiştir. İngiltere’nin adamızı emperyalizmin bölgesel uçak gemisi gibi kullanması kabul edilemezdir. Kıbrıs sizin haksız ve gayrimeşru savaşınızın üssü değil ada halklarının yaşam alanıdır. Ada halklarının söz, yetki, karar ve iktidar mücadelesi olan Kıbrıs Sorunu, adamız, üzerindeki tüm yabancı güçlerden arınana kadar sürecektir.”