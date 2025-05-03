Bağımsızlık Yolu, Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde, "anayasal haklarını kullanan protestocuların" tutuklandığını belirten basın açıklaması yaptı. Parti yetkilileri, gösteri hakkına yapılan müdahaleyi eleştirdi.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, “Anayasal haklar ve demokratik ilkeler ayaklar altına alındı.” dedi.

Parti Genel Sekreteri Umut Ersoy da, Parti Meclisi adına yaptığı açıklamada, protesto hakkını kullanan eylemcilere yönelik polis müdahalesi olduğunu kaydederek, bunu eleştirdi, gösteri ve yürüyüş hakkının halkın anayasal ve meşru bir hakkı olduğunu vurguladı.

Avukat Cansu N. Nazlı ise tutuklanan protestocularla yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.