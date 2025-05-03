Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanede vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yazılı mesajında şu ifadeleri kullandı:
“TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefatını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım.
Sırrı Süreyya Önder’in yaptığı hizmetler unutulmayacaktır.
Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatıyla halkın saygı duyduğu Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, DEM Parti camiasına, sevenlerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum”