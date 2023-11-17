Arkeolog-Araştırmacı Yazar Tuncer Bağışkan ve Turizmci Araştırmacı-Yazar Zekai Altan 23 yıl önce hazırlıklarına başladıkları “Karpaz’ın Geçmişi’ne Yolculuk” kitabı, okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor.

Tuncer Bağışkan ve Zekai Altan, kitap tanıtım etkinliği öncesi ilk kez Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’yi ziyaret takdim etti.

Ziyarette ilk sözü alan Arkeolog-Araştırmacı Yazar Tuncer Bağışkan, kitabın içeriğine ilişkin bilgiler vererek, Karpaz bölgesindeki 49 yerleşim bölgesinin araştırmasını yaptıklarını dile getirdi.

Tuncer Bağışkan’ın ardından söz alan Turizmci Araştırmacı-Yazar Zekai Altan, kültüre sahip çıkmak adına böyle bir esere imza attıklarını dile getirdi.

Daha sonra söz alan Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci de iki değerli araştırmacı yazarın 23 yıllık emekle ortaya çıkardıkları değerli eserin ülkemize katkısına değinirken, kitabı takdim ettikleri için kendilerine teşekkür etti.

Arkeolog-Araştırmacı Yazar Tuncer Bağışkan ve Turizmci Araştırmacı-Yazar Zekai Altan, kitap takdiminin ardından eserlerini imzaladı.