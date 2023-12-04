Ülkemizi hem yurtiçinde hem de yurtdışında temsil eden Türk Müziği sanatçısı Bahar Gökhan şefliğinde kurulan Bahar Esintileri Korosu Yeni Yıl Konserine hazırlanıyor.

Çocukluk Çağı Kanser Farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında Kanser Hastalarına Yardım derneği yararına yapılacak konser, 7 Aralık 2023 tarihinde Yakın doğu AKKM de saat 20.00 da başlayacak.

En seçkin Türk müziği şarkılarının seslendirilecegi konser iki bölümden oluşacak.

Birinci bölüm Koro ve solistlerin performansıyla devam edecek.

İkinci bölümde Sanatçı Bahar Gökhan 'ın sürprizlerle dolu performansı yer alacak.

Bahar Esintileri Korosu 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyetinin 100.Yıl Kutlamalarında ülkemizi başarıyla temsil etmişti.