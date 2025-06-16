Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2024–2025 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla yayımladığı mesajla öğrencilere, öğretmenlere ve velilere seslendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir eğitim öğretim yılını daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Çavuşoğlu, “Yoğun bir akademik dönemi geride bırakırken, bu süreçte gösterilen azim, çaba ve fedakarlıklar için tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

-“Tatilde hem dinlenin hem gelişmeye devam edin”

Öğrencilere “Yıl boyunca çok çalıştınız, öğrendiniz, emek verdiniz” sözleriyle seslenen Çavuşoğlu, tatilin dinlenme, yenilenme ve kişisel gelişim süreci olduğunu vurguladı, “Tatil boyunca sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak bedeninizi ve zihninizi aktif tutun, kitap okuyarak düşünce dünyanızı zenginleştirin” ifadelerini kullandı.

-Mezunlara başarı dileği

Mezuniyet heyecanı yaşayan öğrencilere de hitap eden Bakan Çavuşoğlu, “Sizleri bir üst eğitime veya iş hayatına uğurluyoruz. Bu ülkenin geleceğini şekillendirecek, bilgiyle donanmış, değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yolculuğunuza devam edeceğinize inanıyorum. Yeni hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

-“Sınıfta yalnızca bilgi değil, ilham ve değer aşılıyorsunuz”

Öğretmenlere de teşekkür eden Çavuşoğlu, “Sizler, geleceğin mimarlarısınız. Sınıfta yalnızca bilgi değil, aynı zamanda ilham ve değer aşılıyorsunuz. Eğitim sistemimizi daha ileriye taşımak adına sizlerle yürüttüğümüz bu yolculuk bizim için her zaman çok kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

-Velilere çağrı: “Çocuklarımızın her yönüyle gelişimlerine katkı sunmayı sürdürmeliyiz”

Velilere seslenen Bakan Çavuşoğlu, çocukların başarısının yalnızca bireysel çaba değil, aile ve okulun ortak desteğiyle mümkün olabileceğini vurguladı.

Karnelerin sadece akademik performansı yansıttığını belirten Çavuşoğlu, “Çocuklarımızın gelişimi; empati, sorumluluk, iletişim becerisi ve özgüven gibi birçok önemli unsuru da içerir. Bu yüzden, onları yalnızca notlarıyla değil, bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek, her yönüyle gelişimlerine katkı sunmayı sürdürmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Nazım Çavuşoğlu, mesajının sonunda tüm öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yaz tatili dileyerek, yeni eğitim öğretim yılına enerji, azim ve umutla başlanması temennisinde bulundu.