Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, “10. Uluslararası Acil Tıp ve İç Hastalıkları Kongresi 4. Türkiye Bilimsel Araştırmalar ve Koruyucu Hekimlik Kongresi ”ne katıldı.

Bakanlık tarafından verilen bilgiye göre Limak Otel’de düzenlenen kongrede konuşan Dinçyürek, derneklerin evrensel tıbba verdiği hizmeti saygıyla karşıladığını kaydetti ve ülke hekimlerine verilen eğitim ile iş birliği konusunda sağlanan imkânlardan dolayı kongrede yer alan tüm derneklere teşekkür etti.

Gündeminde acil tıp, iç hastalıkları, araştırmalar ve koruyucu hekimlik bulunan kongrede ortak paydanın insan sağlığı olduğunu belirten Bakan Dinçyürek, insanları hasta olmadan önce koruyabilmenin ve tedavi imkanları sunarak hastaları hayatta tutmanın en temel hedef olduğunu söyledi.

KKTC’nin acil servis organizasyonlarında istenilen seviyede olmasının önemli olduğunu ve bu konuda bazı eksikler bulunduğunu ifade eden Dinçyürek, bunun bakanlığın en önemli projeleri arasında bulunduğunu belirtti. Dinçyürek, acil servislerde bekleme süreci, tetkik, teşhis ve tedaviye yönelik hizmetlerin en iyi seviye olması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Dinçyürek, kamuda istihdam edilen Acil tıp uzmanı sayısının 3 olmasını büyük bir kazanç olarak nitelediklerini de dile getirerek aralık ayında bu sayının 5’e çıkacağını belirtti.