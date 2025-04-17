Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile sağlık protokolüne imza atmak üzere dün akşam saatlerinde Ankara’ya gitti.

İmzalanacak protokol; KKTC’de inşa edilecek Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi’nin yapımını ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü içerisindeki mevcut sağlık yapılarının yenilenmesini kapsıyor. Protokole, KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile Türkiye Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu birlikte imza atacak.

Dinçyürek, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı.