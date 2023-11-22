Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Seher Güneş başkanlığındaki Kamusen Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi üyelerini kabul etti. Kabulde Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de hazır bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında, 21. yüzyılda halen kadına şiddetin konuşulmasını bir zül olarak gördüğünü söyledi.

"Kadınlar bizim eşimiz değil eşitimizdir" şeklinde konuşan Gardiyanoğlu, Bakanlık ile K.T. Barolar Birliği arasında imzalanan adli yardım protokolünde sivil toplum örgütlerine yaptığı çağrıyı bir kez daha yineleyerek, KAMUSEN Kadın Hakları Komitesi başta olmak üzere paydaş örgütleri kadına yönelik şiddetle mücadelede Sosyal Hizmetler Dairesi ile birlikte iş birliği yapmaya ve sorunun temeline inmeye davet etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne ihbar olarak gelen şikayetlerin sayısına ve adli yardım desteği için başvuran kadınların istatistiğine bakıldığında özellikle pandemiden sonra ciddi bir artış olduğuna dikkat çeken Gardiyanoğlu, yaşanan artışın bugüne kadar şiddetle mücadele etmek için uygulanan politikaların sürdürülebilir olmadığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yasa yapmanın değil yapılan yasal düzenlemeleri somut şekilde hayata geçirmenin önemine vurgu yapan Gardiyanoğlu, sorunun temeline inilmesi ve doğru teşhis konulması gerektiğini belirtti.

Aksi takdirde her yıl 25 Kasım’da aynı söylemlerin yineleneceğini dile getiren Gardiyanoğlu, “Bir eş, bir evlat bir birey olarak paydaş örgütlerimize açık çağrımdır. Gelin bilgi, birikim ve verilerimizi masaya koyalım. Strateji eylem planları, süslü kelimelerle çalıştaylarda, kadına yönelik şiddetle mücadele sloganlarda, ilgili yasalar Meclisin tozlu raflarında kalmasın. Teşhisi doğru koyup soruna neşter vuralım." şeklinde konuştu.

-Güneş

Komite Başkanı Seher Güneş kabulde yaptığı konuşmada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası’nda KAMUSEN Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi olarak Bakan Gardiyanoğlu’nu ziyaret ederek kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili önerilerini iletmek istediklerini söyledi.

Kadınların dünyanın her yerinde fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirten Güneş, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersinin müfredata dahil edilmesiyle, çocuk ve gençlerin okul çağından itibaren toplumsal cinsiyet eşitliğini benimsemesinin önemine vurgu yaptı.

Kadınının şiddetten korunmasının bir devlet politikası olması gerektiğini dile getiren Güneş, devletin yasal düzenlemeler yapıp önlemler almasının yanında caydırıcı yaptırımlar da uygulaması gerektiğini, kadının şiddete maruz kalmasının hafifletici bir sebebinin olamayacağını söyledi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) tarafından kabul edilen ‘‘İLO 190 İş Yerinde Şiddet ve Tacizi Önleme Sözleşmesi’’ni yasa önerisi olarak Bakan Gardiyanoğlu’na sunan Güneş, sözleşmenin onaylanarak yasallaşmasının gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışan kadınların şiddete maruz kalmasını engellemek için önemli bir adım olacağını kaydetti.