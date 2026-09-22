Meltem Sonay’ın hazırlayıp sunduğu Gençte Sabah programının konuğu olan CTP Milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mevcut iktidarın yarattığı bir yıkım olduğuna işaret eden Özdenefe, CTP’nin iktidara gelmesinin ardından bunların bir günde düzeltilecek şeyler olmadığını, bu nedenle planlı ve programlı çalışılacağını vurguladı.

Nüfusun bilinmemesi nedeniyle hiçbir konuda geleceğe ilişkin planlamanın yapılamayacağına işaret eden Özdenefe, CTP’nin o nedenle nüfus sayımına öncelik vereceğini belirtti.

Nüfus yoğunluğunun okullara da yansıdığına dikkat çeken Özdenefe, bunun dezavantajları konusunda uyarılarda bulundu.

Özdenefe, artık bu ülkeye çalışmak için gelen kişilere otomatik vatandaşlık hakkının kaldırılması gerektiğini de vurguladı.