Başbakan Ünal Üstel, Bakanlar Kurulu’nun ekonomik gelişmeler doğrultusunda “1. Tasarruf ve Ekonomik Tedbirler Paketi”ni yürürlüğe koyduğunu açıkladı.

Üstel yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan savaşın dünya ekonomisinde yaratabileceği dalgalanmaların yakından takip edildiğini belirterek, yaşanabilecek gelişmelerin ülkeye etkisini en aza indirmek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmaya devam edildiğini söyledi.

Başbakan Üstel tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Hükümet olarak bölgemizde yaşanan savaşın dünya ekonomisinde yaratabileceği dalgalanmaları yakından takip ediyor ve yaşanabilecek gelişmelerin ülkemize etkisini en aza indirmek için gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu anlayışla Bakanlar Kurulumuz, devletimizi, muhtemel ekonomik dalgalanmalardan korumak amacıyla 1. Tasarruf ve Ekonomik Tedbirler Paketi’ni hayata geçirme kararı almıştır. Burada özellikle altını çizmek istiyorum. Vatandaşımızdan tasarruf beklemeden önce devletin kendi harcamalarında disiplin sağlaması gerektiğine inanıyor ve tasarruflara önce devletten başlıyoruz. Bu kapsamda iki gündür toplanan Bakanlar Kurulumuz bazı tasarruf kararları üretmiştir.

Buna göre;

Bakanlar Kurulu daha önce aldığı bir kararla bütçe ödeneklerindeki harcama kalemlerinde uygulamaya koyduğu %10 tasarruf oranını aynen korurken belirli kalemlerde bu oranı artırarak %50’ye çıkarmıştır.

1. Tasarruf ve Ekonomik Tedbirler Paketi kapsamında bakanlar kurulumuzun aldığı kararları paylaşıyorum:

Resmi tören, resepsiyon, temsil, ağırlama ve organizasyon giderlerinde %50 tasarruf yapılacaktır.

Hanehalkı yardım kalemlerinde %50 tasarrufa gidilecektir.

Devlet hizmet araçlarının kullanımı sınırlandırılacak, akaryakıt giderleri %50’yi aşmayacak şekilde kontrol altına alınacaktır.

Ek mesai ödeneklerinde %20 tasarruf yapılacak, zorunlu olmadıkça ek mesai uygulanmayacaktır.

Zorunlu münhaller dışında yeni kamu istihdamları geçici olarak durdurulacaktır.

Üst kademe yöneticiler ve siyasi memurlar için harcırah ödemeleri durdurulacaktır.

Bakanlık bütçelerinde yer alan bazı mahalli projeler geçici olarak ertelenecek, yalnızca zorunlu projeler sürdürülecektir.

Değerli Kardeşlerim, Bir yandan tedbirler alırken diğer yandan her zaman olduğu gibi dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı korumayı da ihmal etmiyoruz. Bu noktada asgari ücretle çalışan emekçilerimize verdiğimiz bir sözü daha yerine getiriyoruz.

Daha önce başlattığımız 6.000 TL + 6.000 TL destek ödemelerinden yararlanan asgari ücretli çalışanlarımızın Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerini de ilgili dairelerdeki hesaplarına yatırıyoruz.

Ayrıca yaptığımız yeni düzenleme ile destek programının kapsamını da genişlettik.

Bu kapsamda;

6.000 TL + 6.000 TL devlet desteğinin brüt ücret karşılığı üzerinden Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primleri çalışanların hesaplarına yatırılmaktadır.

Bu destek işverenin geriye dönük borcu olup olmadığına bakılmaksızın verilecektir.

60 yaş üstü olup emekli olmayan çalışanlarımız da bu destekten yararlanabilecektir.

Part-time çalışanlarımız da destek kapsamına alınmıştır.

Bugüne kadar 16.000 asgari ücretli çalışanımıza ödeme yaptık. Şu anda değerlendirme aşamasında yaklaşık 3.000 başvuru daha bulunmaktadır. Yoğun talep nedeniyle Bakanlar Kurulu kararı ile başvuru süresini 18 Mart 2026 tarihine kadar uzattık.

Hedefimiz açıktır;

Yaşanabilecek tüm krizlere karşı, ekonomimizi koruyacağız, kamu harcamalarında disiplini sağlayacağız ve çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hükümet olarak gelişmeleri yakından izliyor, devletimizi ve halkımızı korumak için gerekli tüm adımları kararlılıkla atıyoruz. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum”