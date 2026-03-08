Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadının toplumun vicdanı, üretimin kaynağı ve bağımsızlığın teminatı olduğunu vurguladı.

Küçük mesajında, kadının yalnızca hayatı taşıyan değil, aynı zamanda hayata yön veren güç olduğunu belirterek, “Toprağa dokunur bereket olur, eğitime dokunur gelecek olur, üretime dokunur kalkınma olur” ifadelerini kullandı.

Kadının emeğinin çoğu zaman görünmez olduğunu ancak her başarının arkasında kadının sabrı, alın teri ve aklının bulunduğunu ifade eden Küçük, “Kadın üretir… Sevgi üretir, umut üretir, bilim üretir, sanat üretir, ekonomi üretir, değer üretir” dedi.

Kadının, bir çocuğun yarınını bir toplumun kaderine dönüştüren güç olduğuna işaret eden Küçük, “Kadın varsa üretim vardır. Üretim varsa bağımsızlık vardır. Bağımsızlık varsa güçlü bir gelecek vardır” vurgusu yaptı.

Kıbrıs Türk kadınının, tarih boyunca hem toplumsal mücadelede hem de üretimde öncü rol üstlendiğine dikkat çeken Küçük, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk kadını, emeğiyle, fedakârlığıyla ve üretkenliğiyle halkımızın varoluş mücadelesinin en güçlü dayanağı olmuştur. Bugün de eğitimden ekonomiye, kültürden siyasete kadar her alanda geleceğimizi şekillendiren en önemli güçtür.”

8 Mart’ın sadece bir kutlama günü olmadığını vurgulayan Küçük, “Bugün, kadının emeğine, onuruna ve üretkenliğine saygı duruşudur” dedi.