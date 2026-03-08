Dışişleri Bakanlığı, savaş nedeniyle Körfez ülkelerinde mahsur kalan vatandaşların tahliyesi hakkına açıklama yaptı.

Mevcut durumda, Dubai’de kalan 7 vatandaşın kara yoluyla Muskat/Umman’a, Doha’da bulunan 2 vatandaşın ise kara yoluyla Riyad/Suudi Arabistan’a nakillerinin bugün gerçekleştirilmesinin planlandığını duyuran Bakanlık, bu vatandaşların mümkün olan ilk seferlerle ülkeye dönmüş olacaklarını bildirdi. Bakanlık, Doha’da bulunan diğer 2 vatandaşın tahliyesinin de kısa süre içerisinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Temsilciliklere henüz ulaşmayan vatandaşlar varsa bir an önce Temsilcilikler ile iletişim içerisine geçmelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakanlık, vatandaşların her durumda hızlı şekilde iletişim kurabileceği 24 saat açık olan Konsolosluk Çağrı Merkezi hattının (0533 851 40 06) aktif olarak hizmet vermeye devam ettiğine dikkat çekti.

-“61 vatandaşımız tarafımıza başvuruda bulundu”

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail’in, İran’a saldırmasıyla başlayan ve kısa sürede bölgeye yayılan çatışmaların başladığı ilk günden bu yana Bakanlığın, Abu Dhabi, Doha, Kuveyt ve Muskat Temsilcilikleriyle iş birliği içerisinde vatandaşların durumunu yakinen takip ettiği ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ile eşgüdüm içerisinde bölgede geçici olarak bulunan vatandaşların ülkeye ulaştırılmasını teminen gerekli tüm girişimleri sürdürdüğü ifade edildi.

Bakanlığın önceliğinin her zaman için vatandaşların güvenliği ve ihtiyaçlarının karşılanması yönünde olduğu vurgulanan açıklamada, “Bakanlığımız çağrı merkezi ve bölgede bulunan Temsilciliklerimiz aracılığıyla, hava sahasının kapanması nedeniyle Körfez ülkelerinde mahsur kalan 54 kişi Dubai/BAE, 4 kişi Doha/Katar ve 3 kişi Beyrut/Lübnan olmak üzere toplam 61 vatandaşımız tarafımıza başvuruda bulunmuştur” denildi.

Açıklamada, Bakanlığın bu süreçteki çalışmalarının yanı sıra, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın da krizin başından itibaren sürece katkıda bulunduğu ve bölgede mahsur kalan vatandaşların ülkeye güvenli bir şekilde dönüşlerini sağlamak için gerekli desteği sağladığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın, Temsilcilikler aracılığıyla vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduğu ifade edilen açıklamada, Bakanlığın, yerel makamların açıklama ve güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda, bölgede bulunan vatandaşların güvenli bölgelerde kalmaları ve bulundukları ülkelerdeki yerel makamların açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri konularında tavsiyelerde bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, ilaç vb. gibi acil ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da vatandaşlara yardımcı olunduğu belirtildi.

-50 vatandaş ülkeye döndü

Güney Kıbrıs üzerinden Dubai’ye turistik bir ziyaret gerçekleştiren 37 vatandaştan oluşan Gem Tur kafilesinin, çatışma başladığından bu yana istisnai uçuş izni verilen havayollarından biriyle 5 Mart tarihinde kendi tercihleri doğrultusunda yine Güney Kıbrıs üzerinden ülkeye dönebildiği ifade edilen açıklamada, “Ayrıca, bugüne kadar bölgede bulunup tarafımıza ulaşan 13 vatandaşımız (10 Dubai, 3 Lübnan) Bakanlığımız koordinasyonunda güvenli bir şekilde ülkemize dönmüştür” denildi.

-Yeni nakil planı…

Hükümetin 5 Mart tarihinde aldığı Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde bölgede mahsur kalan vatandaşların kara ve/veya hava yoluyla ülkeye ulaşım giderleri ve masraflarının karşılanacağının duyurulduğu hatırlatılan açıklamada, “Tahliye süreci boyunca her aşamada destek ve yardımlarını esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti’nin Abu Dhabi ve Doha Büyükelçilikleri ile Dubai Başkonsolosluğuna Devletimiz ve vatandaşlarımız adına minnetlerimizi sunarız” denildi.

-“24 saat açık olan Konsolosluk Çağrı Merkezi hattının aktif olarak hizmet vermeye devam ediyor”

