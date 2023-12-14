Bakanlar Kurulu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi’nin tahıl ve baklagil yem bitkilerinin ekili olduğu alanlarda yaptığı gözlem, inceleme ve tartımları, Meteoroloji Dairesi’nden alınan resmi yağış bilgileriyle harmanlanarak 2022 – 2023 üretim yılında zarar gören köy ve bölgeleri ilan etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Genel Tarım Sigorta Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi tarafından kuraklıktan etkilenen 173 köy ve bölgede yüzde 50 kuraklığa giren 227,800 dönüm alan için dönüm başı 412 TL, yüzde 70 kuraklığa giren 266,658 dönüm alan için dönüm başı 618 TL, yüzde 90 kuraklığa giren 664,320 dönüm alan için dönüm başı 848 TL ödeme yapılmasına karar verildi. Ayrıca, karara göre, 2022 – 2023 Üretim Yılı Kuraklık Tazminatları için 4483 üreticiye toplam 360 Milyon TL ödenecek.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan 2022 – 2023 üretim yılında herhangi bir doğal afetten kaynaklı tazminat ödemesi almayan tahıl ve yem bitkisi ekili olan alanlarda üreticilerin yaşandığı verim kaybından dolayı dönümüne 200 TL verim kaybı ödemesi de yapılacak.