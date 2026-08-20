Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, denizlerde balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına ve deniz yaşamının korunmasına önem verdiğini belirterek, bu kapsamda Alagadi ve Alsancak Balıkçılık Koruma Alanlarının deniz tarafındaki sınırlarını belirlemek amacıyla 4 seyir şamandırası yerleştirildiğini açıkladı.

"Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü" ile belirlenen Balıkçılık Koruma Alanlarının denizdeki sınırlarının daha kolay anlaşılabilmesi amacıyla, SPOT Marine Life ile yapılan protokol çerçevesinde, 45 - 75 metre derinliklere yerleştirilen şamandıralar, kıyıdan görülebilecek ve geceleri ışık verecek şekilde konumlandırıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2023 yılında ilgili tüzük kapsamında her türlü balıkçılığa kapatılan bu koruma alanlarının temel amacının, deniz canlılarının ve balık stoklarının zaman içerisinde yeniden güçlenmesini sağlamak ve böylece balıkçılığın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak olduğu hatırlatıldı.

Yerleştirilen şamandıralar sayesinde koruma alanlarının sınırlarının denizde de açık ve anlaşılır şekilde görülmesi, balıkçıların kurallara uyması, ayrıca ilgili kurumların denetim ve uygulama çalışmalarına katkı sağlanması hedeflendi.

-Çavuş: “Ülkemiz denizlerinin sürdürülebilirliği adına atılmış önemli bir adım”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, “Denizlerimizin korunması yalnızca bugün için değil, gelecek nesillerimizin de sağlıklı ve verimli denizlere sahip olabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Balık stoklarımız üzerindeki baskının azaltılması ve deniz ekosisteminin güçlendirilmesi için koruma alanlarının etkin şekilde korunması gerekiyor. Denizlerimizi korumak, balıkçılığımızın geleceğini korumaktır. Bu çalışma da ülkemiz denizlerinin sürdürülebilirliği adına atılmış önemli bir adımdır.

Bu çalışmanın hayata geçirilmesinde iş birliği yapan SPOT Marine Life'a, Hayvancılık Dairesi'ne, Limanlar Dairesi'ne ve katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.