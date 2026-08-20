Polis tarafından dün gece Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Asayiş denetimlerinde 5 kişi, trafik denetimlerinde ise 2 kişi tutuklandı. Toplam 770 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, 48 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, denetimler dün gece 20.00-24.00 saatleri arasında üç ilçenin polis müdürlüklerinin sorumluluk alanlarında yapıldı.

-Asayiş denetimlerinde 5 kişi tutuklandı

Üç ilçedeki asayiş denetimleri kapsamında eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler, kahvehaneler, bahis ofisleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olmasına rağmen kumarhanede tespit edilen Gazimağusa’da 18, Girne’de 38 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Güzelyurt’ta ise ikamet izinsiz 5 kişi tutuklandı.

-Trafik denetimlerinde 2 bin 941 sürücü kontrol edildi

Üç ilçede gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 2 bin 941 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 2 sürücü tutuklandı, 714 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi ve 48 araç trafikten men edildi.

-Gazimağusa

Gazimağusa’da 905 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 1 sürücü tutuklandı, 3 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 127 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 6 sürücü sigortasız araç kullanmak, 2 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8 sürücü muayenesiz araç kullanmak, 41 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 13 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2 sürücü elektrikli scooter kullanım kurallarına uymamak, 13 sürücü aracın ışık kurallarına uymamak ve 80 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Toplam 296 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Girne

Girne’de bin 478 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 1 sürücü tutuklandı, 44 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 53 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 31 sürücü sigortasız araç kullanmak, 1 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10 sürücü emniyet kemeri takmamak, 6 sürücü muayenesiz araç kullanmak, 1 sürücü trafik ışıklarına uymamak, 1 sürücü elektrikli scooter kullanım kurallarına uymamak, 2 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1 sürücü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1 sürücü polisin dur emrine uymamak ve 30 sürücü aracın ışık kurallarına uymamak suçlarından rapor edildi.

Diğer trafik suçlarından da 161 sürücünün rapor edildiği denetimlerde toplam 309 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Güzelyurt

Güzelyurt’ta 558 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 1 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 28 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1 sürücü sigortasız araç kullanmak, 15 sürücü emniyet kemeri takmamak, 4 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 59 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Güzelyurt’ta toplam 109 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin denetimlerle ilgili soruşturması sürüyor.