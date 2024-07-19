Sahte banka ödeme emri düzenleme, hesaplarda hile, müstahdem tarafından hırsızlık ve sahtekarlıkla para temin etmek suçlarından Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan iki kişi hakkında üçer gün tutukluluk emri verildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 2021-2024 yılları arasında Güzelyurt’ta bir bankada çalışan F.C.’nin (K-47), Ö.D.’ye (E-63) ait çeklerin ödenmesini sağlamak amacıyla, sahte banka ödeme emri düzenleyip, kasadan temin ettiği paraları Ö.D.’nin hesabına aktararak, Ö.D.’nin sahtekarlıkla 6 Milyon 298 bin 366 TL para temin etmesini sağladığı tespit edildi.

F.C.’nin, banka kasasında oluşan açığı kapatmak için ise, hesaplarına yatırmak üzere banka müşterilerinden nakit olarak temin ettiği toplam 1 Milyon 244 bin 411,84 TL, 23 bin 805 Euro, 61 bin 793,54 Stg ve 11 bin 526 ABD dolarını, müşterilerin hesaplarına yatırmayarak, çaldığı belirlendi.

Tutuklanan F.C. ve Ö.D. hakkında çıkarıldıkları Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde üç gün süreyle tutukluluk emri alındı.

Soruşturma devam ediyor.