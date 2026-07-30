Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi, çözüm sürecinde sivil katılım için bir Danışma Organı’nın gecikmeden faaliyete geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Danışma Organı’nın gecikmeden faaliyete geçirilmesi çağrısında bulunan ve anlamlı sivil katılımın daha geniş, daha kapsayıcı ve etkili bir barış süreci metodolojisinin parçası olması gerektiğini vurgulayan bir mektup sunulduğu da belirtildi.

“Kalıcı bir çözüm, yurttaşların katılımını ve desteğini gerektirir. Yurttaşlara yalnızca kapsamlı bir anlaşmaya varıldıktan sonra başvurulmamalıdır.” denilen açıklamada, sürecin daha kapsayıcı, şeffaf ve sonuç odaklı olması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, “Şimdi öncelik, Danışma Organı’nın faaliyete geçirilmesi ve resmî barış süreciyle anlamlı biçimde ilişkilendirilmesidir. Müzakerelerle paralel çalışacak bu mekanizma, sivil toplumun ve vatandaşların düzenli katkı sunabilecekleri bir kanal oluşturabilir; fikir ve bilgiye dayalı geri bildirim sağlayabilir; toplumların kendi içlerinde ve birbirleri arasında güven inşa edebilir; liderlerin zor ve hassas tercihlerle başa çıkmalarına destek olabilir. Danışma Organı ayrıca, anlamlı kapsayıcılık; dengeli bilgi, uzman katkısı ve profesyonel kolaylaştırma ile desteklenen, temsil kabiliyeti olan ve rastgele seçilmiş vatandaşların sürece dâhil edilmesini gerektirir.” ifadelerine yer verildi.