Başbakan Ünal Üstel, Cypfruvex Soğuk Hava Deposu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, Güzelyurt için tarihi bir gün yaşandığını belirterek, tesisin üreticinin emeğini koruyacak ve narenciyenin değerini artıracak önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Üstel, “Bugün Güzelyurt için tarihi bir günü yaşıyoruz. Üreticimizin alın terini koruyacak yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz.” diyerek, narenciyenin değerini artıracak güçlü bir altyapının ülkeye kazandırıldığını ifade etti.

Güzelyurt’un bereketini daha geniş pazarlara taşıyacak stratejik bir yatırımı hizmete açtıklarını belirten Üstel, hükümetin üretime ilişkin yaklaşımını şöyle özetledi:

“Bizim anlayışımız açıktır. Üreten insan desteklenecek. Toprakta kalan emek korunacak. Ürün dalında bırakılmayacak. Üreticimiz piyasanın ve mevsimsel şartların insafına terk edilmeyecek.

Çünkü üretim varsa kalkınma vardır.

Üretici güçlüyse ekonomi güçlüdür.

Güzelyurt güçlüyse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçlüdür.”

15 BİN TON KAPASİTELİ TESİS

Türkiye Cumhuriyeti finansmanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) koordinasyonuyla hayata geçirilen tesisin 7 bin 661 metrekarelik bir alana kurulduğunu belirten Üstel, tesiste 5 bin ton kapasiteli 6 donmuş hava deposu ile 10 bin ton kapasiteli 12 soğuk hava deposu bulunduğunu açıkladı.

Tesiste ayrıca iki şok odası ve enerji maliyetlerini azaltacak güneş enerjisi sistemi bulunduğunu belirten Üstel, toplam 15 bin ton kapasiteye sahip yatırımın tarımsal üretim ve depolama altyapısına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Üstel, tesis sayesinde ürünlerin hasat edildiği anda satılmak zorunda kalınmayacağını belirterek, “Ürün kayıplarını azaltacağız. Ürünlerimizin kalitesini daha uzun süre koruyacağız. Pazarlama zamanını üreticimizin lehine çevireceğiz.” dedi.

Cypfruvex’in işleme, depolama ve ihracat gücünün artırılacağını ifade eden Üstel, narenciye ve diğer tarımsal ürünlerin daha yüksek katma değerle pazara ulaştırılacağını kaydetti.

“İHTİYACI DOĞRU TESPİT ETTİK”

Tesisin kendiliğinden ortaya çıkmış bir yatırım olmadığını belirten Üstel, Güzelyurt üreticisinin yaşadığı sorunları gördüklerini ve ihtiyacı doğru tespit ettiklerini söyledi.

Projenin kendi ve hükümetinin talebiyle ortaya çıktığını belirten Üstel, gerekli desteği talep ettiklerini ifade etti.

Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın güçlü desteği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin katkılarıyla bu önemli yatırımı hayata geçirdik.” dedi.

“Biz talep ettik. Anavatan Türkiye destek verdi. TOBB katkı koydu. Diğer kurumlar sahip çıktı ve destek verdi. Bugün de hep birlikte bu eseri Güzelyurt’umuza ve üreticimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullanan Üstel, emeği geçenlere teşekkür etti.

“NARENCİYE GÜZELYURT’UN EMEĞİDİR, EKMEĞİDİR”

Narenciyenin Güzelyurt için yalnızca bir ürün olmadığını vurgulayan Üstel, “Narenciye bu bölgenin emeğidir. Ekmeğidir. Kültürüdür. Kimliğidir. Binlerce ailemizin geçim kapısıdır.” dedi.

Narenciyeye sahip çıkmanın Güzelyurt’a sahip çıkmak olduğunu belirten Üstel, narenciye üreticilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söyledi.

2024 yılında yaşanan sıkıntılarda ürünün dalında kalmasına seyirci kalmadıklarını belirten Üstel, 231 milyon TL destek verdiklerini ifade etti.

Üstel, “Üreticimizin zararını hafiflettik. Sorumluluk aldık. Kaynak yarattık. Gereken desteği verdik.” dedi.

Daha birkaç gün önce narenciye üreticilerine 607 milyon 148 bin 950 TL ödeme yaptıklarını açıklayan Üstel, kalan kısmın da ekim ayında ödeneceğini söyledi.

“Söz verdik. Kaynağını bulduk. Ödemesini yaptık. Geriye kalan kısmı da ekim ayında ödüyoruz.” diyen Üstel, üreticilere verilen desteklerin süreceğini kaydetti.

“SON 5 YILDA TARIMSAL DESTEK BÜTÇEMİZİ YÜZDE 321 ARTIRDIK”

Hükümetin siyaset anlayışının yalnızca konuşmaya dayanmadığını belirten Üstel, üreticinin yanında durarak gereğini yapma anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile üretimin her alanında büyük bir destek seferberliği yürüttüklerini belirten Üstel, son 5 yılda tarımsal destek bütçesini yüzde 321 artırdıklarını açıkladı.

Üstel ayrıca Cypfruvex’in üretim kapasitesinin yüzde 85 artırıldığını, hayvan hastalıklarıyla mücadelede aşılama oranının yaklaşık yüzde 99’a, süt üretiminde soğuk zincir oranının ise yüzde 99’un üzerine çıkarıldığını söyledi.

Üreticilere girdi, ekipman, doğrudan gelir ve yatırım destekleri sağladıklarını belirten Üstel, yalnızca üretmenin yeterli olmadığını, ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve doğru zamanda pazara ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

“Bugün açılışını yaptığımız bu tesis, tarladan pazara uzanan zincirin en güçlü halkalarından biri olacaktır.” diyen Üstel, Güzelyurt’taki çiftçilere, narenciye üreticilerine ve hayvancılara seslendi:

“Siz üretmeye devam edin. Biz yanınızda durmaya devam edeceğiz. Tarıma ve hayvancılığa verdiğimiz destekleri artırarak sürdüreceğiz. Girdi maliyetlerinin oluşturduğu yükü hafifleteceğiz. Sulama altyapısını güçlendireceğiz. Üreticimizin ürününü değerinde satabileceği yeni pazarlar açacağız.”

Üstel, Güzelyurt’u tarımsal üretimin, işleme sanayisinin ve ihracatın güçlü merkezi hâline getireceklerini söyledi.

GÜZELYURT’A YAPILAN YATIRIMLAR

Güzelyurt’a verilen değerin yalnızca sözlerle değil, hayata geçirilen eserlerle gösterildiğini belirten Üstel, Türkiye’den gelen suyun Güzelyurt Ovası ile buluşturulduğunu söyledi.

“Toprağımıza bereket, üreticimize güç katıyoruz.” diyen Üstel, yeni Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlandığını ve kısa süre içerisinde halkın hizmetine açılacağını belirtti.

Yıllarca tamamlanamayan Lefke-Güzelyurt yolunun da tamamlandığını ifade eden Üstel, bölgenin ulaşım güvenliği ve konforunun artırıldığını söyledi.

Yıllardır yapılmayan sosyal konut projelerinin yeniden başlatıldığını belirten Üstel, Güzelyurt’taki sosyal konutların tamamlanma aşamasına getirildiğini ve yeni etapların da hayata geçirileceğini kaydetti.

“Güzelyurt’a yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çünkü Güzelyurt ülkemizin üretim üssüdür.” diyen Üstel, “Bu toprağın bereketine de insanının emeğine de güveniyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BU ESER KARDEŞLİĞİN ÜRETİME DÖNÜŞMÜŞ HALİDİR”

Üstel, yatırımın hayata geçirilmesini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sundu.

Projenin her aşamasını takip eden Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a da teşekkür eden Üstel, Kıbrıs Türk halkının refahı ve devletin kalkınması için verilen desteğin son derece değerli olduğunu söyledi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığına, projeye katkı sunan diğer bakanlıklara ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’a teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisine de desteklerinden dolayı teşekkür eden Üstel, projenin koordinasyonunu üstlenen TOBB’a ve törende bulunan temsilcilerine teşekkürlerini iletti.

Üstel ayrıca TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, mühendisler, teknik ekipler, yüklenici firma, Cypfruvex yönetimi ve çalışanları ile katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.

Konuşmasının sonunda tesisin önemine vurgu yapan Üstel, “Bu eser kardeşliğin üretime dönüşmüş hâlidir. Bu eser üreticimize duyduğumuz güvenin göstergesidir.” dedi.

Üstel, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri’nin üreticilere, Güzelyurt’a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını dileyerek, “Üreticimizin yolu açık olsun. Ürünümüz bereketli olsun. Hayırlı ve uğurlu olsun.” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.