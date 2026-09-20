Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex) bünyesinde toplam 15 bin ton depolama kapasitesine sahip Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri törenle hizmete açıldı.

Cypfruvex fabrikasında gerçekleştirilen açılışa, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar, milletvekilleri, Cypfruvex ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) yetkililer, fabrika çalışanları ve davetliler katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve TOBB koordinasyonunda yaklaşık 10,4 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen, 7 bin 661 metrekarelik alana kurulu toplam 15 bin ton muhafaza kapasitesine sahip tesiste, 5 bin ton kapasiteli 6 donmuş muhafaza odasıyla 10 bin ton kapasiteli 12 soğuk hava deposunun yanı sıra iki şok odası ve güneş enerjisi sistemi bulunuyor.

Açılış töreninde, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz konuşma yaptı.