Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasından etkilenen kişiler ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, kazadan doğan haklarıyla ilgili yargısal işlemlerde harç ve masraflardan muaf tutulacak.

“30 Ağustos 2026 Tarihli Gemi Kazasından Etkilenenlerin Yargısal İşlem Giderlerinden Muaf Tutulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, 19 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa’nın 112’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan kararname, Bakanlar Kurulu’nun 18 Eylül 2026 tarihli kararıyla onaylandı ve Cumhuriyet Meclisine sunulmasına karar verildi.

Kararnamenin genel gerekçesinde, 30 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelen gemi kazası sonucunda zarar gören kişilerin ve hayatını kaybedenlerin ailelerinin, kazadan doğan haklarını yargı yoluyla ararken harç, pul, celp ve belge temini giderlerini peşin olarak karşılamak zorunda kalmalarının, kazanın yol açtığı maddi ve manevi yıkıma ek bir yük getirdiği belirtildi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin mağdurlar için ücretsiz hukuki yardım başlattığına işaret edilen gerekçede, yargısal harç ve masraflardan da muafiyet sağlanmasının bu mesele özelinde gerekli, adil ve makul olduğu değerlendirildi.

Kararnamenin, Anayasa’nın 112’nci maddesi uyarınca ekonomik konuda ve ivedilik gerektiren bu muafiyetin yasa gücünde kararnameyle yürürlüğe konulması ve gerekçesiyle birlikte aynı gün Cumhuriyet Meclisine sunulması amacıyla hazırlandığı kaydedildi.

KAZADAN ETKİLENENLER KAPSAMA ALINDI

Kararname, 30 Ağustos 2026 tarihinde Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası nedeniyle açılacak davalarda, yapılacak başvurularda ve diğer yargısal işlemlerde uygulanacak.

Kazadaki yolcular, kazada yaralanan veya kaza nedeniyle doğrudan maddi ya da manevi zarara uğrayan kişiler ile kazada hayatını kaybedenlerin eşleri, çocukları, ana ve babaları, kardeşleri ve yasal mirasçıları, kazadan doğan haklarıyla sınırlı olmak üzere kararname kapsamında korunacak.

Bu kişilerin yasal temsilcileri ve avukatları tarafından bu kişiler adına yapılan işlemler de aynı kapsamda olacak.

Kararnamede “yargısal işlem” ise Kaza Mahkemeleri ve Yüksek Mahkeme’deki dava, istida, itiraz, istinaf, icra ve tereke işlemleri ile davaların ileri götürülmesi veya hükmün yerine getirilmesi için gerekli tüm işlemler olarak tanımlandı.

MAHKEME HARÇ VE MASRAFLARI ALINMAYACAK

Kararname kapsamındaki kişiler ile bunların yasal temsilcileri veya avukatları, ilgili yargısal işlemlerde herhangi bir mahkeme harcı, resim, damga vergisi, pul veya işlem ücreti ödemeyecek.

Aynı işlemler için mahkeme veya mahkeme mukayyitliklerince istenen resmi işlem giderleri ile her türlü tebliğ, tasdik ve celp giderleri de muafiyet kapsamında olacak.

Ayrıca mahkemece görevlendirilen bilirkişi ve tercümanın mevzuata göre ödenmesi gereken ücret ve giderleri ile celp edilen kamu görevlisi tanıklara yürürlükteki mevzuat uyarınca ödenmesi gereken günlük, yol, konaklama ve diğer tanıklık giderleri de muafiyete tabi olacak.

KAZAYLA İLGİLİ BELGELERDEN ÜCRET ALINMAYACAK

Kararnameyle, kazayla ilgili bir yargısal işlemin hazırlanması, başlatılması veya yürütülmesi için kararname kapsamındaki kişiler veya bunların yasal temsilcileri ya da avukatları tarafından devletin bakanlıklarından, dairelerinden, polis örgütünden, kamu kurum ve kuruluşlarından talep edilen ve verilmesi ilgili mevzuat uyarınca mümkün olan bilgi, kayıt, tutanak, belge, rapor, yazışma, örnek ve onaylı suretler için de ücret muafiyeti getirildi.

Bu belgelerin hazırlanması, çoğaltılması, tasdiki veya verilmesi sırasında, hangi yasa, tüzük, emirname veya tarife uyarınca ve hangi ad altında olursa olsun herhangi bir harç, resim, pul bedeli, ücret veya masraf alınmayacak.

Kararnameye göre bu düzenleme, bilgi ve belgelere erişim hakkının koşullarını, soruşturmanın gizliliğini, kişisel verilerin korunmasını veya mahkemeye sunulma usullerini değiştirmeyecek; yalnızca verilmesi mümkün bilgi ve belgeler bakımından ücret muafiyeti sağlayacak.

Kararname, Başbakanlık tarafından yürütülecek ve Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girdi.