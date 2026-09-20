Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu’nun üreticilerin ürünlerini daha uygun şartlarda muhafaza etmesine, kayıpların azaltılmasına ve pazarlama imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, “Laf üstüne laf koymak değil, taş üstüne taş koymak lazım. İş yapmak, üretmek ve memleketin üretim kapasitesini yükseltmek lazım.” dedi.

Güzelyurt Soğuk Hava Deposu’nun açılışında konuşan Yılmaz, Güzelyurt’un bereketli toprakları, elverişli iklimi ve köklü üretim kültürüyle KKTC tarımının önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Narenciye başta olmak üzere bölgede yetiştirilen ürünlerin binlerce ailenin geçimine ve ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Yılmaz, hasat edilen ürünlerin doğru şartlarda muhafaza edilmesi ve doğru zamanda pazara ulaştırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

“BU PROJE BİR KRİZDEN DOĞDU”

Yılmaz, 2024 yılında bölgede yaşanan sıkıntıları hatırlatarak, soğuk hava depolama kapasitesindeki yetersizliğin üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi.

O dönemde Başbakan Ünal Üstel ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile birlikte sorunların aşılması için çalıştıklarını belirten Yılmaz, yaşanan krizin ardından kalıcı bir çözüm geliştirilmesi için harekete geçildiğini ifade etti.

Yılmaz, “Her kriz bir fırsattır. Yaşanan her sorun bize yeni bir ufuk açıyor. O gün geçici tedbirler aldık ama ‘Bir daha benzer bir sıkıntı yaşamamak için ne yapmalıyız?’ diye sorguladık. Soğuk hava depolama kapasitesinin yetersiz olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Bu proje fikri de böyle, bir krizden çıktı.” dedi.

10,4 MİLYON DOLARLIK YATIRIM, 15 BİN TON KAPASİTE

Türkiye Cumhuriyeti finansmanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda hayata geçirilen tesis için yaklaşık 10,4 milyon dolarlık yatırım yapıldığını belirten Yılmaz, 15 bin tonluk muhafaza kapasitesi oluşturulduğunu söyledi.

Şoklama üniteleri ve güneş enerjisi sistemiyle desteklenen tesisin ürünlerin kalitesinin korunmasına, ürün kayıplarının azaltılmasına ve üreticinin pazarlama sürecinde daha geniş hareket alanına sahip olmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yılmaz, mayıs ayında hasat edilen ürünlerin halen dalından yeni koparılmış gibi muhafaza edilebildiğine işaret ederek, amaçlarının üreticiyi hasat dönemindeki fiyat baskısından kurtarmak ve ürünün daha uygun zamanda pazarlanmasına imkan sağlamak olduğunu kaydetti.

“ELEŞTİRMEK KOLAY, İŞ YAPMAK LAZIM”

Üretim ve yatırımlar üzerinden mesajlar da veren Yılmaz, Türkiye ve KKTC’nin politikasının üretenden yana olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Alın teri dökeni eleştirmek kolay. Sabahtan akşama kadar eleştirmek kolay. Eleştiri olmasın demiyorum ama sadece eleştiri bizi hiçbir yere götürmez. İş yapmamız lazım, üretmek lazım, memleketin üretim kapasitesini yükseltmek lazım.” ifadelerini kullandı.

Üretim kapasitesinin çiftçiler, sanayiciler ve girişimcilerle birlikte artırılabileceğini kaydeden Yılmaz, ekonomi politikalarında üreticinin desteklenmeye devam edileceğini söyledi.

“18 BİN 730 DEKAR TARIM ALANINI SUYLA BULUŞTURUYORUZ”

Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin ortak tarih ve gönül birlikteliğine dayandığını belirten Yılmaz, KKTC’nin kalkınmasını milli davanın bir parçası olarak gördüklerini ifade etti.

Tarım, sağlık, eğitim, ulaşım ve dijital dönüşüm başta olmak üzere birçok alanda projeler yürüttüklerini kaydeden Yılmaz, Türkiye’den ulaştırılan suyla Güzelyurt Ovası’nda 18 bin 730 dekar tarım alanının sulamaya açıldığını söyledi.

Güzelyurt Yeni Devlet Hastanesi, kırsal altyapı çalışmaları ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne yönelik yatırımlara da değinen Yılmaz, bölgeye yönelik yatırımların devam edeceğini belirtti.

ÜRETİCİYE FAİZ SÜBVANSİYONLU KREDİ PROGRAMLARI HAZIRLANIYOR

Reel sektörün ve üreticilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni çalışmalar yürüttüklerini açıklayan Yılmaz, KKTC hükümetinin ilgili birimleri ve Merkez Bankası ile faiz sübvansiyonlu kredi programları üzerinde çalışıldığını söyledi.

Yılmaz, özellikle tarım, sanayi ve reel sektörde üretimi artıracak, girişimcileri ve üreticileri destekleyecek programların hazırlanacağını ifade etti.

Yeni programların önümüzdeki dönemde açıklanacağını belirten Yılmaz, finansmana erişimin kolaylaştırılmasının üretim kapasitesinin artırılması açısından önemli olduğunu kaydetti.

“BİR KAPIYI KAPATIRSANIZ BİZ ON TANE KAPI AÇARIZ”

Konuşmasında Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonlara da değinen Yılmaz, Rum tarafını eleştirdi.

Kıbrıs Türk halkının imkanlara erişimini engellemeye yönelik girişimlerde bulunulduğunu belirten Yılmaz, izolasyonların farklı yöntemlerle etkisiz hale getirilmesi için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Yılmaz, “Bir kapıyı kapatırsanız biz on tane kapı açarız. Bu halkı izole etme çabanız hiçbir zaman başarıya ulaşamayacak.” dedi.

Türkiye’nin KKTC’ye yönelik ekonomik ve sosyal desteğinin devam edeceğini ifade eden Yılmaz, su, enerji, dijital altyapı ve ekonomik yatırımlarla desteğin sürdürüleceğini kaydetti.

“ÜRETEN, DIŞ PAZARLARA ULAŞAN BİR EKONOMİ HEDEFLİYORUZ”

Türkiye ve KKTC’nin politikasının üretenden yana olduğunu vurgulayan Yılmaz, daha fazla üreten, dış pazarlara daha güçlü ulaşan ve gençlere nitelikli iş imkanları sunan bir ekonomik yapı hedeflediklerini belirtti.

Yılmaz, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu’nun üreticilerin ürünlerini daha uzun süre ve uygun şartlarda muhafaza etmesine, ürün kayıplarının azaltılmasına ve pazarlama sürecinde daha geniş imkanlara sahip olmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Tesisin hayata geçirilmesinde emeği geçen Başbakan Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) ve projede görev alanlara teşekkür eden Yılmaz, yatırımın Güzelyurt ve KKTC ekonomisine katkı sağlamasını temenni etti.