Başbakan Ünal Üstel, Ankara temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile gerçekleştirilen görüşmede, bu ay KKTC’de imzalanması planlanan anlaşma kapsamında KKTC’ye doğal gaz ulaştırılmasını öngören ve “Yüzyılın Projesi” olarak nitelendirilen doğal gaz boru hattı projesinde gelinen son aşama ile yürütülen çalışmalar ele alındı.

Başbakan Üstel, Milli Savunma Bakanı Güler ile gerçekleştirdiği görüşmede ise Türkiye-KKTC ilişkileri, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.