Başbakan Ünal Üstel, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) (Değişiklik) Yasası’nın Cumhuriyet Meclisi’nden geçmesinin ardından Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) temsilcileri ile BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel’i Başbakanlıkta kabul etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Üstel, BRT’nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde üstlendiği tarihî role dikkat çekerek, Bayrak Radyosu aracılığıyla yapılan yayınların halka moral verdiğini, doğru haberin ulaştırılmasını sağladığını ve mücadeleye önemli katkılar sunduğunu söyledi.

BRT’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından ülkenin dünyaya açılan en önemli pencerelerinden biri hâline geldiğini belirten Üstel, kurumun bugün de ülkenin sesini uluslararası platformlara taşıyan köklü kuruluşlardan biri olduğunu ifade etti.

“Birikmiş sorunları çözme iradesi ortaya koyduk”

BRT çalışanlarının uzun yıllardır çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Üstel, hükümete geldikleri ilk günden itibaren birikmiş sorunları çözme iradesi ortaya koyduklarını söyledi.

Geçmişte yaşanan siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle çözülemeyen sorunların, sağlanan istikrar sayesinde birer birer çözüme kavuştuğunu ifade eden Üstel, yasal düzenlemeyle birlikte kurumun teknolojik altyapısının da güçlendirileceğini kaydetti.

“ Yasa düzenlemesinde büyük emekler verildi”

Başbakan Üstel, yasanın hazırlanması ve Cumhuriyet Meclisi’nden geçmesi sürecinde büyük emek harcandığını belirterek, sürece katkı koyan herkese teşekkür etti.

Üstel, “Bu süreçte büyük emekler verdiniz. Başta BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özdemir Tokel olmak üzere, BAY-SEN’e, kurum çalışanlarına ve Başbakanlık hukukçularımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu güzel yasa düzenlemesinin hayata geçirilmesi için önemli bir çalışma ortaya koyduk.” dedi.

Üstel, “BRT’yi daha güçlü bir yapıya kavuşturarak ülkemizin sesini dünyanın her köşesine daha etkin ulaştıracağız. Sürece katkı koyan tüm çalışanlarımıza, yönetim kurulumuza, hukukçularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yasal düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Sakallı: “Çalışanlar açısından yeni bir dönemin başlangıcı”

BAY-SEN Başkanı Salih Sakallı ise 33 yıldır hayata geçirilemeyen yasanın kabul edilmesinde ortaya konulan siyasi irade ve destekten dolayı Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür etti.

Sakallı, düzenlemenin kurum çalışanları açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, uygulama sürecinde de aynı kararlılığın sürmesini beklediklerini ifade etti.

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel de uzun yıllardır güncellenemeyen yasanın hayata geçirilmesinde Başbakan Ünal Üstel’in güçlü bir siyasi irade ortaya koyduğunu belirtti.

Tokel, sürecin her aşamasında Başbakan Üstel’in emeği, katkısı ve desteği olduğunu vurgulayarak, “Bu irade olmasaydı yasa Meclis’e kadar gelemezdi.” dedi.

Yasanın hazırlanmasından Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilmesine kadar emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür eden Tokel, düzenlemenin BRTK için önemli bir adım olduğunu ifade etti.