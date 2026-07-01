Polis Genel Müdürlüğü'nün İskele, Lefkoşa ve Girne’de hayata geçirdiği Turizm Polisi uygulaması bugün itibarıyla Gazimağusa’da da başladı.

Polisten verilen bilgiye göre, güvenli turizm anlayışıyla başlatılan uygulama kapsamında, turizm polisleri, turistlerin yoğun olduğu İskele’de Makenzi Plajı, Lefkoşa’da Surlariçi, Girne’de Antik Liman ve Gazimağusa’da Suriçi bölgelerinde görev yapıyor.

Yabancı dil bilen ve ilk yardım konularında eğitim almış polislerden oluşan ekipler görevlendirildiği bölgede yaya ve bisikletli devriye yaparak kamu düzeninin korunmasının yanı sıra ziyaretçilere rehberlik desteği de veriyor.

Polisin açıklamasına göre, turistik bölgelerde huzur ve güvenin korunması için Turizm Polisi uygulaması etkin şekilde sürdürülecek.