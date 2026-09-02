Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından kazazedelerle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Üstel, görüşmenin ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

“Acımız hepimizin acısıdır” diyen Üstel, Türkiye’den bölgeye gönderilen ilk arama kurtarma gemisinin 550 metre derinlikte tespit yaptığını ve belirlenen alanın görüntülenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Üstel, daha sonra bölgeye ulaşan TCG Alemdar gemisinin de çalışmalara katıldığını belirterek, “TCG Alemdar da geldi. TCG Işın’dan daha iyi teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

550 metre derinlikte görüntüleme ve arama kurtarma faaliyeti yürütmenin son derece güç olduğuna dikkat çeken Üstel, “Çok zor şartlarda bile olsa arkadaşlarımız orada büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışıyor” dedi.

Çalışmaların akşam saatlerine doğru belirli bir aşamaya gelmesinin beklendiğini kaydeden Üstel, gelişmelerin ardından basın mensupları ile yaslı ailelerin yeniden bilgilendirileceğini söyledi.

Üstel, “Akşama doğru basın mensuplarımızı ve yaslı ailelerimizi bilgilendirerek en doğru ve net bilgileri paylaşacağız” ifadelerini kullandı.