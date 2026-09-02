Girne-Taşucu seferini yapan Filo Jet isimli yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen facianın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

Kayıp 20 kişiye ulaşılması için denizden ve havadan yürütülen çalışmalar sürerken, kayıp yakınlarının Girne Limanı önündeki bekleyişi bugün de devam ediyor.

- Arama kurtarma çalışmalarına hava ve deniz unsurları destek veriyor

Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye ve KKTC’ye ait askeri gemi ve botların yanı sıra Türkiye’den bölgeye gönderilen askeri uçak, insansız hava araçları (İHA) ve helikopterler destek veriyor.

- TCG Işın çalışmalarını sürdürüyor, TCG Alemdar’ın bölgede olması bekleniyor

Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan Kurtarma ve Yedekleme Gemisi TCG Işın, dün ulaştığı Girne açıklarında, gemi faciasının meydana geldiği bölgede başlattığı arama çalışmalarına devam ediyor.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin arama kurtarma gemilerinden Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi TCG Alemdar'ın da TCG Işın’ın ardından çalışmalara katılmak üzere bugün bölgeye gelmesi bekleniyor.

TCG Alemdar, 600 metre derinliğe kadar harici havalandırma sağlayabiliyor, 90 metreye kadar dalış yapılmasına imkân tanıyor ve açık denizde yedekleme görevlerinde kullanılabiliyor.

- Batık olduğu değerlendirilen cisim 550 metre derinlikte

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün Girne Limanı’nda kurulan kriz merkezinde yaptığı açıklamada, batık gemi olduğu değerlendirilen cismin yaklaşık 550 metre derinlikte tespit edildiğini açıklamıştı.

Erhürman, bu derinlikte yürütülen çalışmaların çok teknik ve hassasiyet gerektiren bir süreç olduğunu, bu nedenle çalışmaların yavaş ilerlediğini belirtmişti.