Başbakan Ünal Üstel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki Cumhuriyet Halk Partisi heyetini kabul etti.

Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Türkünü adadan silmek için her geçen gün yeni girişimlerde bulunuldu. Ancak 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkı özgürlüğüne kavuştu.” dedi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Üstel, Özel ve beraberindeki heyeti kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının direnişinde öncü olan isimleri andı. Üstel, “Bu mücadelenin ilk kıvılcımını yakan Dr. Fazıl Küçük’ü, Cumhuriyetimizin kurucusu Rauf Raif Denktaş’ı, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Kıbrıs Türkü’nün Karaoğlan’ı Bülent Ecevit’i, koalisyon ortağı Necmettin Erbakan’ı ve bu uğurda can veren tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Onların mücadelesi sayesinde bugün KKTC’nin 42. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelene kadar çok sayıda zorluk yaşadığını vurgulayan Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti 1950’lerden 1974’e kadar olduğu gibi, 1974’ten bugüne dek de her zaman yanımızda durmuştur. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti’nden başka hiçbir ülke yanımızda olmamıştır.” dedi.

Annan Planı referandumunda Kıbrıs Türk halkının tüm iyi niyetiyle “evet” demesine rağmen, Avrupa Birliği’nin verdiği hiçbir sözü yerine getirmediğini belirten Üstel, günümüzde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin turizm ve ekonomi alanında çeşitli engellemeler yaptığını söyledi.

Üstel, “Turizmcilerimize baskı uygulanmakta, Güney’den gelen turistlere engeller çıkarılmakta, tur operatörlerine kişi başı teşvik verilerek KKTC’ye turist gelmesi engellenmeye çalışılmaktadır.” dedi.

Bu şartlarda Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan istişareler ve imzalanan protokoller çerçevesinde üçüncü ülkelerden turist ve yatırımcı çekebilmek adına iyileştirmeler yapıldığını belirten Üstel, “Ülkemize doğrudan uçuşların olmaması turizm potansiyelimizin tam anlamıyla karşılık bulmasını zorlaştırmaktadır. Oysa turizm KKTC’nin lokomotif sektörüdür.” dedi. Yükseköğretim alanında da Rum kesimince benzer engelleme girişimleri bulunduğunu belirtti.

Üstel, tüm zorluklara rağmen Türkiye ile yürütülen iş birlikleri, halkın özverisi ve yatırımcıların katkılarıyla KKTC’nin her geçen gün gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

Başbakanlık açıklamasına göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere adada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Özel, “Türkiye ile KKTC arasında sarsılmaz, güçlü ve tarihi bağlar vardır.” dedi.

1974 öncesinde tüm diplomatik yolların zorlandığını, çözüm için büyük mücadele verildiğini vurgulayan Özel, dünyanın o dönemde yaşanan zulme göz yumduğunu söyledi. Bülent Ecevit’in “Biz adaya sadece Türklere değil, Rumlara da barış götürmeye gidiyoruz. Barış Harekâtımız başlamıştır.” sözlerini hatırlattı.

Özel, “O günden bugüne adada kimsenin burnu kanamadı ve çok önemli bir süreç ilerledi. Annan Planı’nda da hep biz müzakere yanlısı olduk, cesaretle ve fedakarlıkla davranan taraf olduk. Ancak verilen sözler tutulmadı; sözünü tutmayanlar ödüllendirildi ve bugün zorlu bir statü ortaya çıktı.” dedi.

KKTC’ye uygulanan ekonomik baskıların ve doğrudan uçuş ambargolarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özel, “Bu ambargolar ne uluslararası hukukla ne de insanlıkla bağdaşır.” ifadelerini kullandı.