Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü'nün organize ettiği Cumhuriyet Şöleni kapsamında ülkede misafir olarak bulunan halk dansları ekipleri Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye, Kazakistan, Sırbistan, İran ve Azerbaycan’dan gelen halk dansları ekiplerinin ziyaretinde, Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu hazır bulundu.

Ozanoğlu, yaşanan uçak kazası sonucu şehit olan 20 askeri personelin bulunduğunu belirterek, Bakan Ataoğlu ile görüşmelerinin ardından 15 Kasım günü Girne’de gerçekleşecek olan kortej ve liman içerisindeki sahne gösterilerini iptal ettiklerini vurguladı.

Ataoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaşanan uçak kazası ile ilgili tüm Türk ulusuna yeniden başsağlığı diledi.

Cumhuriyetin 42. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde ülkeye gelen misafir gruplara teşekkür eden Ataoğlu, her birinin birer turizm elçisi olduklarına dikkat çekerek, KKTC’yi ülkelerinde tanıtma ve anlatma misyonunu üstleneceklerinden emin olduğunu kaydetti.

Ziyaret misafir ekiplerin hediye takdimi ile son buldu.