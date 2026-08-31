Başbakan Ünal Üstel, Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazada gemide bulunan kişilerden 239’una sağ olarak ulaşıldığını, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti.

Başbakan Üstel, kazada hayatını kaybedenlerin ve kayıpların isimlerini açıkladı.

-“Arama kurtarma çalışmalarımız 7/24 esasıyla devam ediyor”

Üstel yazılı açıklamasında, Girne açıklarında yaşanan deniz felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteği ve ilgili tüm birimlerin yoğun gayretiyle 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Bir yandan denizden ve havadan arama kurtarma faaliyetleri sürdürülürken, diğer yandan polis teşkilatı ve ilgili kurumlar tarafından olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik kapsamlı ve titiz çalışmalar yürütüldüğünü belirten Üstel, şöyle devam etti:

Polisimizin yaptığı incelemeler, alınan ifadeler, yolcu bilgilerinin karşılaştırılması ve kişilere tek tek ulaşılarak yapılan teyitler sonucunda, olayın ilk anından itibaren farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler yeniden değerlendirilmiş ve en güncel veriler ortaya çıkarılmıştır.

Bu çalışmalar sonucunda, daha önce kurtarılan kişiler arasında değerlendirilen 2 kişinin, yapılan ayrıntılı inceleme ve teyitler neticesinde kayıp kişiler arasında bulunduğu tespit edilmiştir.”

-Güncel veriler

Bu doğrultuda güncel verileri kamuoyuyla paylaşan Üstel, “Gemide bulunan kişilerden 239’una sağ olarak ulaşılmıştır. 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kesinleşmiştir. Kayıp durumda bulunan 20 kişimize yönelik arama kurtarma çalışmalarımız ise devam etmektedir.” dedi.

-Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı

Başbakan Üstel, hayatını kaybedenlerin isimlerini de açıkladı. İsimler şöyle:

“1. Nihat Balyemez – Türkiye Cumhuriyeti

2. Hüseyin Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti

3. Nuray Zeytun – Türkiye Cumhuriyeti

4. Fahri Ateş – Türkiye Cumhuriyeti

5. Gülcan Gürel – Türkiye Cumhuriyeti

6. Reyhan Verim – Türkiye Cumhuriyeti

7. Nisa Torer – Türkiye Cumhuriyeti

8. Nurcan Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti”

-Kayıp durumda bulunan kişilerin isimleri açıklandı

Başbakan Üstel, kayıp durumda bulunan kişilerin isimlerini de açıkladı. İsimler şu şekilde:

“1. Ferdi Törer – Türkiye Cumhuriyeti

2. Mustafa Demir – Türkiye Cumhuriyeti

3. Mahmut Demir – Türkiye Cumhuriyeti

4. Özgür Gönül – Türkiye Cumhuriyeti

5. Anni Azel Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti

6. Şerif Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti

7. Süleyman Erdoğan – KKTC

8. Saliha Miray Biçer – Türkiye Cumhuriyeti

9. Mehmet Asaf Biçer – Türkiye Cumhuriyeti

10. Orhan Bekret – Türkiye Cumhuriyeti

11. Nazmiye Özbolat – Türkiye Cumhuriyeti

12. Elmas Demir – Türkiye Cumhuriyeti

13. İsmail Kurt – KKTC

14. Yulia Özcan – Türkiye Cumhuriyeti

15. Ayhan Özcan – Türkiye Cumhuriyeti

16. Elife Bayır – Türkiye Cumhuriyeti

17. Nihat Pancar – Türkiye Cumhuriyeti

18. Mustafa Kemal Yaralı – Türkiye Cumhuriyeti

19. Mehmet Bayhan – Türkiye Cumhuriyeti

20. Mehmet Nuri Ayran – Türkiye Cumhuriyeti”

-“Bütün önceliğimiz kayıp 20 kişimize ulaşmaktır”

“Şu anda bütün önceliğimiz kayıp 20 kişimize ulaşmaktır. Arama kurtarma ekiplerimiz denizden ve havadan çalışmalarını 7/24 esasıyla sürdürmektedir. Kayıplarımıza ulaşabilmek için devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumdadır.” diyen Üstel, şu ifadeleri kullandı:

Umudumuzu koruyor, ekiplerimizin yoğun çalışmalarından gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Dualarımız kayıplarımızla, hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ve umutla güzel haber bekleyen aileleriyle birliktedir.”