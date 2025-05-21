Başbakan Ünal Üstel, süt alımına başlayan Minareliköy Süt Toplama Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başbakan Üstel daha sonra öğrencilere süt ve dondurma dağıtımı yapılan Minareliköy Şehit Mehmet Eray İlkokulu'ndaki etkinliğe katıldı.

TIKA tarafından “Hayalimiz Ortak, Geleceğimiz Bir !” sloganıyla hayata geçirilen Minareliköy Süt Toplama Merkezindeki süt alım işlemi sırasında Başbakan Ünal Üstel’e, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da eşlik etti.

Ziyaret sırasında sırasıyla Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Başbakan Ünal Üstel konuşma yaptı.

-Onalt

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, burada yaptığı konuşmada, küçükbaşa, sütün değerlendirmesine, üreticilerin emeklerine ve alın terinin karşılığını almasına verdiği değerden dolayı hükümete teşekkür etti.

Onalt, üreticiye verilen destekler, projeler ve değerle daha iyi yerlere gideceklerine inanç belirtti.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, hükümet ve bakanlığın üretici dostu olduğunu ifade ederek, küçükbaş ve hellime verdikleri değere işaret etti, küçükbaş ve hellim üretiminin öneminin arttığını söyledi.

Üretime gereken önemi ve değeri verdiklerini, denetimli, güvenli gıdanın da üretici ve tüketici için büyük önem taşıdığını ifade eden Çavuş, bugün beşinci merkezin hayat bulduğunu, altıncı merkezin de Şirinevler’de açılacağını kaydetti.

Çavuş, üretimin devamlılığı için bu merkezlerin önemli olduğunu belirterek, üretime desteğe devam edeceklerini vurguladı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, hükümet olarak geçmişten yarım kalan tüm projeleri hayata geçirmek için söz verdiklerini ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Üstel, siyasi istikrar ile birlikte ekonomide üretimde ülkedeki bütün ihtiyaçları, çağdaş dünyaya ayak uydurarak hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

Bugün de Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle küçükbaş üreticisinin sütünün, çağdaş bir şekilde toplanması ve işlenmesi için çalışması tamamlanan merkezde süt alımına başlandığını ifade eden Üstel, merkez sayesinde hijyen, çağdaş bir ortam hazırlandığını kaydetti.

Üstel, 3 senelik hükümet döneminde bu merkezleri, üretici için hayata geçirdiklerini, bugün beşincisi açılan merkezin altıncısının da açılacağını ifade ederek, küçükbaş hayvan üreticilerini hellim üretimini ileriye taşımak için desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Hellimi, dünyada yarışan noktaya getirmek için hükümet olarak çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Üstel, üreticilere; tüm ihtiyaçları için bakanlığa başvurma çağrısında bulundu ve üreticiye destek vermek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde yapılan merkezleri ihtiyaç halinde açmaya devam edeceklerini ifade etti ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

-Mehmet Eray İlkokulunda süt etkinliği

Bu arada 21-27 Mayıs Süt Haftası kapsamında, Minareliköy Şehit Mehmet Eray İlkokulunda, SÜTEK himayelerinde öğrencilere süt ve dondurma dağıtımı yapıldı.

Etkinliğe, Başbakan Ünal Üstel ile birlikte Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katılarak konuşma yaptı.

Okul Müdürü Kıymet Alioğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocuklara, süt ve süt ürünlerinin önemini vurgulayarak, Başbakan ve bakanlara etkinlik için teşekkür etti.

Alioğlu, sağlıklı beden ve kafa için sütün önemine işaret etti, çocukların süt içerek sağlıkla büyümesini diledi.

Tarım Bakanı Çavuş da, sütün, insan yaşamındaki ve sağlığındaki önemine işaret ederek, sütün, gıda ve insan sağlığı yanında ekonomik değer de olduğunu ifade etti.

Üreticilere teşekkür eden Çavuş, “Süt varsa sağlık var, hayat var, üretmek için sağlıklı yaşam için her gün bir bardak süt tüketmeliyiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, sütün, insan yaşamında, doğumdan başlayarak, yaşam boyunca büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, “sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” diyerek, çocukların, her gün sabah ve akşam bir bardak süt içmesini istedi.

Çavuşoğlu, “Üretimin devamlılığı için süt içelim” dedi ve üreticilere teşekkür etti.

-Üstel çocuklarla birlikte dondurma yedi

Başbakan Ünal Üstel de, ülkeyi şekillendirecek, ülkenin geleceği çocuklara seslenerek, sütün önemine dikkat çekti.

Minareliköy’de, süt haftası nedeniyle hem süt merkezi açıldığını, hem de çocuklara eğlence içinde sütün önemini anlatan bir etkinlik düzenlendiğini ifade eden Üstel, etkinliğe destek veren üreticilere teşekkür etti, üreticilere her zaman destek vermeye, yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Üstel, etkinliği düzenleyen herkesi tebrik ederek, çocukları selamladı.

Konuşmaların ardından Başbakan Üstel, çocuklarla birlikte dondurma yedi.