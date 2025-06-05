Başbakan Ünal Üstel, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayıp, sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar dileğinde bulundu.

Üstel, sosyal medya hesabından yayınladığı Kurban Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gönül coğrafyamızın dört bir yanında acıların son bulduğu, barışın ve huzurun hakim olduğu bir dünyayı birlikte inşa etmenin mümkün olduğuna inanıyor, halkımızın her bir ferdini aynı samimiyetle kucaklıyorum.

Başta Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor; sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diliyorum.”