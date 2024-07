Başbakan Ünal Üstel, İsrail Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı tarafından Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili sarf edilen sözleri kınadı.

Üstel yaptığı yazılı açıklamada, “Gazze’de çocukları, tereddüt etmeden öldüren bir zihniyetin diplomasiden yoksun hakaretleri, nasıl bir düşünceyle karşı karşıya olduğumuzu açıkça göstermektedir” dedi.

-“Kıbrıs Türk halkı, her yerde ve her koşulda ayrılmaz bir parçası olduğu Türk milletinin yanındadır”

Masum sivillerin kanını tereddüt etmeden dökmeyi meziyet sananların tehditlerinin, Türk milletini asla korkutamayacağını vurgulayan Üstel, şunları kaydetti:

“Dünyanın her yerinde yaşanan savaşlara karşı duran, barış çağrıları yapan, mazlumların sesi olan, Anavatan Türkiye’mizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı olduğundan farklı gösterme çabaları nafiledir.

Bir kez daha açıkça vurgulamak istiyorum ki Kıbrıs Türk halkı, her zaman olduğu gibi her yerde ve her koşulda ayrılmaz bir parçası olduğu Türk milletinin yanındadır.”