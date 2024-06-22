Başbakan Ünal Üstel, Diyarbakır ve Mardin arasındaki yangın felaketine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Başbakan Üstel mesajında, “Diyarbakır’ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangında hayatını kaybedenlere en derin taziyelerimi sunuyorum. Bu acı olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Bu zor zamanda olarak Türkiye halkının yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.