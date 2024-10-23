Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ Kıbrıs Genç Tv’de Genç’te sabah Programına konuk oldu.

Adıyaman depreminin hemen arkasından ülkede okuların yapım aşaması ile ilgili çalışmaların başladığını ifade eden Aktuğ, Başbakanlık bünyesinde kurulan kriz masası ile bilikte deprem ile ilgili çalışmaların yapıldığını söyledi.

Okulların yeniden inşa edilmesi ve yapımı ile ilgil ihaleye çıkıldığını söyleyen Aktuğ, “ ihaleye teklif olmayınca veye teklif atanlardan bir kişi olayı rekabet kuruluna taşırsa tamamen bakanlığın dışında gelişen konular ortaya çıkar. Bu konular eğitime zarar verecek nokataya geldiğinde eğitimi durduracak noktaya geldiğinde elimizdeki imkanlara bağlı olarak konteyner sınıflara yönelmek zorunda kaldık” dedi.

Konteyner sınıfların hava koşullarında nasıl korunacağı konusunun geçmişte birçok kez gündeme geldiğini ifade eden Aktuğ, “son zamanlarda yapılan prefabrik sınıfları yakınen inceleme fırsatı buldum. sınfılar son dönemde yapılan prefebrik evlerden farklı değil. Oldukça konforlu ve klimalı, çift duvarlı ve arası izalasyonludur. Kriz dönemi içn tasarlanabilecek en iyi yapılar olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Okulardaki öğretmen eksiklikleri hakında da açıklama yapan Aktuğ, toplamda genel orta öğretimde 39 öğretmenin en geç Cuma gününe kadar görevine başlayacağını söyledi.