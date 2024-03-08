Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Güzelyurt'ta bulunan Cypfruvex, Kıbrıs Narenciye Üreticileri Narenciye Paketleme Tesisi, Dilekler Ticaret, Portex Ltd. ve Kalyoncu portakal fabrikalarını ziyaret ederek, çalışan kadınların “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nü kutladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zerrin Üstel’e ziyaretlerde Başbakanlık Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer, Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan, Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Göken Denker Tanaydın ,Ulusal Birlik Partisi Lefke İlçe Kadın Kolları Başkanı Pelin Vural, Ulusal Birlik Partisi Lefke ve Güzelyurt ilçeleri Kadın Kolları üyeleri eşlik etti.

Zerrin Üstel ziyarette çalışan kadınlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Üstel, “Üreterek var olan kadınlarla “8 Mart Dünya Dünya Kadınlar Günü”nde birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Emekçi kadınlarımız bizim için çok önemli ve çok değerlidir. Kadınlarımız, varlığını gösterebilmek için gerek iş hayatında gerekse sosyal hayatta en doğal insan hakları için bile savaş vermekte, mücadele etmektedir” dedi.

Kadının ruhunda mücadele olduğuna vurgu yapan Üstel, “Kadınlar doğası gereği çalıştıkça ve ürettikçe var olmaktadır. Kadınlar tarih boyunca verdiği mücadeleye rağmen, şimdi belki olması gereken yerde değildir ama daha görünür daha güçlü ve etkili olmayı başarmışlardır” diye konuştu.

Her toplumda cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığın devam ettiğine de işaret eden Zerrin Üstel, "Kadınların önüne koyulan engeller devam etmekte ve dolayısıyla da kadınlarımızın mücadelesi de bitmemektedir. İnanıyorum ki bir gün doğal haklarımız için dahi savaşmak zorunda kalmadığımız bir dünyada yaşayacağız” ifadelerini kullandı.