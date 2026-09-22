Başbakanlık, kimlik tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından, kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadan önce merhum Mehmet Bayhan’ın aile yakınının Başbakanlık Müsteşarı tarafından doğrudan bilgilendirildiğini açıkladı.

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede yer alan, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasında hayatını kaybeden Mehmet Bayhan’ın ailesine bilgi verilmeden Başbakanlık Basın Bürosu tarafından kamuoyuna açıklama yapıldığı yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Böylesine hassas bir konuda, acılı ailelerin mahremiyetine ve doğru bilgilendirilmesine azami hassasiyet gösterilmesi Başbakanlığımızın temel yaklaşımıdır.

Kamuoyunda yanlış bir algının oluşmasına mahal verilmemesi ve sürecin doğru biçimde bilinmesi adına bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."