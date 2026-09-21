UBP-DP Hükümeti ile öğrenci taşımacıları arasında yaşanan anlaşmazlıkta uzlaşı sağlandı. İkinci haftasına giren öğrenci taşımacılığı krizi, Eğitim Bakanlığı ile taşımacılar arasında imzalanan protokolle sona erdi.

Hükümetin taşımacıların taleplerinin bir bölümünü kabul etmesinin ardından imzalanan protokol kapsamında öğrenci taşımacılığı yarın sabah yeniden başlayacak.

Böylece okulların açılmasıyla birlikte başlayan ve öğrenciler ile velileri doğrudan etkileyen taşımacılık sorunu da çözüme kavuşmuş oldu. Taşımacıların talepleri, hükümetin değerlendirmeleri ve imzalanan protokolün detayları ise önümüzdeki süreçte uygulamaya yansıyacak.