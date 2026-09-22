Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasında naaşına ulaşılan vatandaşın kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını ve hayatını kaybeden kişinin Mehmet Bayhan olduğunu açıkladı.

Başbakan Üstel yaptığı açıklamada, kazanın ilk anından itibaren kayıplara ulaşmak, kimlik tespitlerini en kısa sürede tamamlamak ve ailelerin yaşadığı belirsizliği sona erdirmek amacıyla ilgili tüm kurumların çalışmalarını büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla sürdürdüklerini de kaydetti.

Üstel, Merhum Mehmet Bayhan’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine de sabır ve başsağlığı diledi.