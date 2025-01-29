Başbakanlık “Serdarlı Gençlik Buluşması” düzenledi.

Serdarlı Belediye Gazinosunda yer alan etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, bazı bakanlar, milletvekilleri ile belediye başkanları da katıldı.

-Kasım

Etkinlikte, selamlama konuşmasını Serdarlı Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasım yaptı. Türkiye’den gelen konukları Serdarlı’da ağırlamaktan onur duyduğunu söyleyen Kasım, halkın refahı için desteğini esirgemeyen Türkiye’ye teşekkür etti, ortak gelecek için bu desteğin önemli olduğunu söyledi.

Altyapıyı geliştirmek ve gençler için atılan adımların, yarınlara güvenle bakmalarına, kalkınma ve gelişmeye yönelik destek olduğunu ifade eden Kasım, dayanışma ve işbirliğinin devam edeceğini kaydetti.

Bu birlikteliğin kopmaz bağları güçlendirdiğini ifade eden Kasım, Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sundu, işbirliğiyle geleceğin daha güçlü olacağına dikkat çekti.

-Üstel: "- Siz KKTC’nin vazgeçilmezlerisiniz, geleceğisiniz”

Başbakan Ünal Üstel de, yarının geleceği gençlere seslenerek, az konuşup çok iş yapan bir Başbakan ve hükümet olarak, gençlere her platformda öncelik verdiklerini, 2025 yılının gençlerin yılı olacağını belirtti.

Hükümet programında gençler için ne yazdılarsa yapacaklarını, gençlerin göç etmemesi, Güney Kıbrıs'ta çalışmaması, bölgesine yatırım yapması için çalıştıklarını ifade eden Üstel, gençlere, liyakata göre yapılacak kamu hizmeti komisyonu münhallerini takip etmeye çağırdı. Gençlere yönelik yapılacak yasal düzenlemeler ile istihdamlara işaret eden Üstel, yatırım yapabilmeleri ve ev sahibi olmaları için gençlere destek vereceklerini anlattı.

Hiç evi olmayan gençlere yönelik destekler, sosyal konut projeleri, krediler, kırsal kesim arsaları ile diğer açılımları yakında açıklayacaklarını ifade eden Üstel, gençlerin iş sahibi olması amacıyla da iş kurma kredisi de sağlayacaklarını kaydetti.

Üstel, gençlere yönelik daha önce yapılan açılımlar ile kredi desteklerini anımsatarak, “Siz KKTC’nin vazgeçilmezlerisiniz, geleceğisiniz” dedi.

UBP, AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi arasında imzalanan protokole de atıfta bulunan Üstel, gençler KKTC, Türkiye ve Azerbaycan’da buluşturacaklarını, ayrıca İngiltere’de yaşayan gençleri de KKTC’de ağırlayacağını söyledi.

Üstel, gençlerin ülkeye tırnaklarını geçirmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışmaya yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cevdet Yılmaz’a teşekkür etti.

-Yılmaz: "Gençleri her alanda desteklemeye devam edeceğiz"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, gençleri selamlayarak, Türkiye Cumhuriyetinden halkın ve Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Serdarlı’nın kahraman bir geçmişi olduğunu ifade eden Yılmaz, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Belediye Başkanının da genç olduğunu kaydeden ve başarılarının devamını dileyen Yılmaz, gençlerin donanımlı bir geleceğe sahip olabilmeleri için eğitimin önemine vurgu yaptı. İstihdamın da gençler için önem taşıdığını belirten Yılmaz, gençlere, siyasi yaşama katılım konusunda da tavsiyelerde bulundu, gençlerin gelecekte söz sahibi görünür olması gerektiğini söyledi.

KKTC’de çok önemli projeleri hayata geçirmek yönünde düşünceleri olduğunu ifade eden Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti olarak ne yaparsak azdır her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da destek belirten Yılmaz, Tatar’ın, Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu iki devletli çözüme sonuna kadar destek verdiklerini, her zaman yanında olduklarını söyledi, Tatar'ı KKTC için verdiği mücadeleyi kutladı.

Yılmaz, gençleri her alanda desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Tatar: "Hükümet ve Türkiye’nin ortaya koyduğu projeler hayat bulacak"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Yılmaz’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “yol arkadaşı” gençlere, davaya destek veren tüm arkadaşlarına teşekkür etti.

Tatar, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin birlikteliğinin önemine işaret ederek, gençler ve gelecek için hükümet ve Türkiye’nin birlik beraberlik içinde ortaya koyduğu projelerin hayat bulacağına vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkına büyük önem verdiğini ifade eden Tatar, gençlerin ülkelerinde başarıdan başarıya koşması adına yapılacak yatırım ve desteklerin önemine işaret etti.

Tatar, kalkınma planında da gençlere yönelik önemli adımların yer aldığını ifade ederek, hükümeti, gençlere yönelik değerli çalışmalardan dolayı kutladı. Tatar, gelecek günlerin, yatırımların, ekonomik sektörlerin büyümesi, istihdam oranlarının gelişmesi ile gençlerin geleceğe emin adımlarla ilerlemesine vesile olacağını belirtti.

Konuşmaların ardından soru cevap şeklindeki toplantı basına kapalı devam etti.