Gazeteciler Birliği ve Basın-Sen, YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz’ın MYK editörü Nurgül Ece’ye yönelik tehdit ve baskılarını kınayarak, "Gazeteciler kimsenin emir eri değildir" mesajı verdi; siyasi yetkililere basın özgürlüğüne saygı çağrısı yapıldı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), MYK editörü gazeteci Nurgül Ece’ye yönelik tehdit ve baskı içeren ifadeleri nedeniyle Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz’a tepki gösterdi. Her iki örgüt de yaptıkları ayrı açıklamalarda, Yılmaz’ı gazetecilik ilkelerine saygı göstermeye ve Ece’den kamuoyu önünde özür dilemeye davet etti.

BASIN-SEN: GAZETECİLER KİMSENİN EMİR ERİ DEĞİLDİR

Basın-Sen tarafından yapılan açıklamada, YDP Genel Sekreteri Yılmaz’ın gazeteci Nurgül Ece’ye yönelik tehdit içeren ifadeleri ile yaptığı haberin kaldırılması yönündeki baskıcı tutumunun kabul edilemez olduğu belirtilerek, bunun gazetecilik mesleğine ve halkın doğru haber alma hakkına yönelik bir saldırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Nurgül Ece’nin geçtiğimiz hafta sonu Lefkoşa sokaklarına asılan “Sağduyu Mutabakatı” afişleriyle ilgili bilgi almak amacıyla Yılmaz’ı aradığı, Yılmaz’ın etkinlikten haberdar olmadığını belirtmesi üzerine bu yönde bir haber yayımlandığı kaydedildi. Ancak Yılmaz’ın daha sonra gazeteciye dönüş yaparak yeni bilgiler verdiği, bu doğrultuda ikinci bir haberin de yayımlandığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Yılmaz’ın ilk haberin kaldırılması ya da değiştirilmesi yönündeki ısrarının yanı sıra, gazeteciye yönelik “Başkan beni aradı, haber hala kaldırılmamış, neden kaldırılmadı?”, “Siz kimsiniz de benim ağzımdan böyle bir şey yazıyorsunuz?”, “Kimsin sen?” gibi tehdit ve hakaret içeren sözlerinin gazetecilik bağımsızlığına ve basın özgürlüğüne yönelik açık bir saldırı olduğu da kaydedildi.

Basın-Sen, açıklamasında şu ifadeye yer verdi:

“Gazeteciler, kimsenin emir eri değildir. Gazeteciler, haber kaynağının değil, halkın doğru haber alma hakkının sözcüsüdür. Hiçbir baskı ya da tehdit, gazetecinin mesleki sorumluluğunu ve kamu yararını önceleyen çalışmalarını gölgeleyemez.”

GAZETECİLER BİRLİĞİ: ERŞAH SABİT YILMAZ’I NURGÜL ECE’DEN ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) de yaptığı açıklamada, Yılmaz’ın haberin kaldırılmasına yönelik talebinin yanı sıra kullandığı tehdit ve hakaret içeren sözlerin kabul edilemez olduğunu belirtti. Haberin doğruluğundan emin olunduğu sürece yayında kalıp kalmamasına yalnızca ilgili medya organının karar verebileceğini vurgulayan KTGB, Yılmaz’ın “açıklamam çarptırıldı, sen kimsin” şeklindeki üslubunu eleştirdi.

KTGB açıklamasında, “YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz’ı üslubundan dolayı editör Nurgül Ece’den özür dilemeye davet ederken, meslektaşlarımızın emir eri olmadığını bir kez daha hatırlatırız” ifadelerine yer verildi.

Her iki basın örgütü, gazetecilik mesleğinin itibarını ve bağımsızlığını korumak adına Nurgül Ece’ye desteklerini ifade ederken, siyasi yetkilileri basın özgürlüğüne saygı göstermeye çağırdı.