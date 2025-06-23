Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Türkiye Cumhuriyeti’nde Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanıp, cezaevine gönderilmesini kınadı.

Basın-Sen Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, Fatih Altaylı olayının Türkiye Cumhuriyeti’nin basın özgürlüğü konusunda hangi aşamada olduğunu net bir şekilde özetlediği kaydedildi.

Türkiye’de birçok gazetecinin ya hapiste olduğu ya yargılandığı, ya da ülkesini terk etmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, “Bizler Türkiye’deki meslektaşlarımıza dayanışmamızı en samimi duygularımızla buradan paylaşırken, bu baskıcı rejime karşı özgürlüklerimiz için ortak bir şekilde mücadele etme çağrısı yapıyoruz. Gazetecilik suç değildir.” denildi.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta da gazetecilerin yargılandığına işaret edildi.