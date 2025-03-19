Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan gelişmeleri “anti-demokratik saldırlar” diye niteleyerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok muhalif kişinin gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Basın-Sen Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, Türkiye’deki iktidara yönelik eleştirilerde bulunularak “aynı zihniyetin Kıbrıs’ın kuzeyini de dizayn etmek için AKP KKTC Teşkilatı adı altında uzun süredir faaliyetlerine devam ettiği” öne sürüldü.

Disiplin tüzüğündeki değişikliğin de bunun sonucu olduğunu iddia eden sendika, “Bu zihniyetin ne kardeş Türkiye halkına, ne de bizlere verebilecek olumlu bir şeyi vardır. Her geçen gün tüm değerlerimizi daha da geriye götüren bu zihniyete karşı kardeş Türkiye halkı ile birlikte mücadele etmek zorundayız. Gericilik için değil aydınlık bir gelecek için mücadele zamanı” ifadelerine yer verdi.