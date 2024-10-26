Basın Emekçileri Sendikası (Basın Sen), Meclis Başkanlığı sürecini 28 Ekim Pazartesi Cumhuriyet Meclisi önünde protesto edeceğini duyurdu.

Basın Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan yaptığı yazılı açıklamada, "Meclis Başkanlığı seçimi sürecinde yaşananları, demokrasinin hiçe sayıldığı" gerekçesiyle, Pazartesi Meclis önünde protesto edeceklerini ifade etti.

Meclis Başkanlık seçiminde yaşananların UBP-YDP-DP Hükümeti’nin iç hesaplaşmalarından dolayı yaşandığını kaydeden Soyalan, söz konusu sürecin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Soyalan, “Demokrasi ve hukuk hiç kimsenin oyuncağı değildir” dedi.

Hükümetin ülkeyi yönetemediğini bunun da Meclis Başkanlığı seçiminde görüldüğünü kaydeden Soyalan, “Bu tavrı protesto etmek ve Hükümeti istifaya çağırmak adına Pazartesi günü 10:30’da Meclis önünde olacağız.” dedi.