Basın Emekçileri Sendikası BASIN-SEN, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulu’nun, 19 Aralık Cuma günü toplam sekiz kadronun doldurulması amacıyla açtığı münhallerin, aralarında çok sayıda Basın-Sen üyesinin de yer aldığı kurum personeli nezdinde son derece büyük bir huzursuzluğa sebep olduğunu vurguladı.

BASIN-SEN’in yazılı açıklamasında, ilk atama yeri olan III. Derece işe giriş kadroları, mevcut yasadaki sıkıntılar gerekçe gösterilerek tam 32 yıldır açılmazken ve 1993 yılından bu yana hükümet etmiş tüm siyasi partilerin, “bu sıkıntıların aşılmasını sağlayacak yeni yasanın meclisten geçirilmesi konusundaki samimiyetsizliği” nedeniyle, kadrosuz çalışan yüzlerce personelin mağduriyeti sürerken, bizzat kurum müdürü tarafından dün yapılan açıklamayla aslında “kişilere özel” olduğu “itiraf edilen” söz konusu münhallerin, hiçbir hâl ve şartta kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Açıklamada şöyle denildi:

“Sorun; açılan münhallerin ilgili yasalara uygun olup olmaması ya da kadrolu personelin kadrolarının mevcut statülerine uygun şekilde düzenlenip mağduriyetlerinin giderilip giderilmemesi değil, sorun; sayısal orantıya bakıldığında deyim yerindeyse kurumu sırtında taşıyan yüzlerce geçici emekçinin mağduriyetlerinin görmezden gelinerek bu yöntemin tercih edilmesidir.

Bu yöntemin bir diğer sıkıntılı tarafıysa aslında BRTK yönetiminin, gerek kurum içi gerekse kurum dışına açık nitelikteki bu münhallere başvurma olasılığı/yeterliliği bulunan herkese karşı, ‘hepiniz başvurabilirsiniz, sınavlarda en yüksek notları da alabilirsiniz, o kadrolar için en yetkin kişiler de olabilirsiniz, ancak biz sizi seçmeyeceğiz’ mesajını veriyor olmasıdır.

Kurum içerisindeki çalışma barışına ve on yıllardır büyük bir özveriyle kuruma hizmet etmekte olan basın emekçilerinin adalet duygusunun geri dönülmez biçimde bozulmasına fırsat vermemesi adına, BRTK yönetimini bu yanlış adımdan dönmeye ve tüm çalışanların yasal ve sosyal haklarının bütünlüklü bir biçimde ihdas edileceği gerekli düzenlemelere ilişkin çalışmaları, meslek örgütleriyle de istişare ederek yasallaştırmaya çağırıyoruz. Bunun yanında ‘müjde’ diyerek duyurulan ancak meslek örgütleri ile dahi paylaşılmayarak gizlenen BRTK yasası ile ilgi Başbakana, ilgili çalışmaları ivedi olarak meslek örgütleri ile paylaşarak sürece dahil edilmesi gerekliliğinin altını çizerek hatırlatıyoruz.

Üzücüdür ki, aralarında iki meslek örgütünün temsilcilerinin de yer aldığı toplam yedi kişilik yönetim kurulunun oy birliği ile geçirdiği bu ‘menfaat münhalleri’nin geri çekilmemesi durumunda üyemiz olsun ya da olmasın tüm kurum personeline ve basın emekçilerine çağrımız ise, gerekli koşullara sahip herkesin bu pozisyonlara başvurması ve bu imtiyaz planına çomak sokmasıdır.”